Legisladores y activistas visitan centro de detención de familias migrantes en Texas

Alejandra Arredondo

Washington, 28 ene (EFE).- Un grupo de legisladores demócratas y activistas visitó este miércoles un centro de detención ubicado en Dilley, Texas, donde el Gobierno de Donald Trump mantiene privadas de su libertad a cientos de familias migrantes.

La visita de los congresistas, entre ellos la senadora Jasmine Crockett y el representante Joaquín Castro, tiene como objetivo revisar de primera mano las condiciones del centro, al igual que reunirse con Liam Conejo Ramos y su padre, Adrián Conejo Arias, una familia de migrantes ecuatorianos que fue detenida en Mineápolis esta semana y trasladada a Texas, pese a tener una solicitud de asilo pendiente.

Una imagen de la detención de Conejo, de cinco años, que fue hecha pública por el distrito escolar, provocó una ola de indignación a nivel nacional y se convirtió en uno de los símbolos del criticado operativo del Gobierno de Donald Trump en Minesota, que deja ya cientos de migrantes arrestados -incluidos al menos 100 refugiados- y dos ciudadanos estadounidenses abaleados a manos de las autoridades.

El centro de detención de Dilley, que fue clausurado en 2024 y luego reabierto por la nueva Administración a principios de año, está en el centro del ojo público después de más de dos docenas de migrantes recluidos en el edificio decidieron protestar este pasado fin de semana para denunciar las condiciones a las que están sometidos.

Los migrantes, incluidos menores de edad, salieron al patio del centro de detención y gritaron consignas como «Libertad», según relató a EFE Eric Lee, un abogado de inmigración que fue expulsado del centro el pasado sábado debido a la protesta.

Lee representa a una familia de migrantes de origen egipcio que está recluida en Dilley desde hace más de ocho meses. Alrededor del 80 % de los más de 1.900 personas que están detenidas actualmente en Dilley apoyaron la protesta, que fue motivada por la situación en Minesota y el tratamiento que está recibiendo Conejo y su padre, según indicó Lee que le relataron sus clientes.

Denuncian condiciones terribles

Las condiciones en el centro, indicó el abogado, son terribles: «El agua está en mal estado y muchas veces no se puede beber. La comida tiene insectos, tierra y otros restos que la hacen incomible. Los niños no reciben educación; apenas tienen una hora al día, que en realidad funciona más como una guardería. Los guardias los tratan de manera muy dura, los humillan».

«Es verdaderamente una cárcel, no es un centro de detención civil», agregó Lee.

Tras la protesta del sábado, los migrantes que participaron están recibiendo represalias por parte de los agentes que manejan el centro, según relató el congresista Joaquín Castro en un video publicado hoy en redes sociales.

«A las personas que protestaron se les dijo que, si continuaban con la protesta, las madres serían esposadas frente a sus hijos. Están utilizando este tipo de castigos para avergonzar a la gente delante de sus niños», relató Castro.

Bajo la actual Administración, las detenciones de migrantes en EE.UU. han alcanzado nivel récord: en promedio, más de 73.000 migrantes permanecieron bajo custodia, la cifra más alta desde la creación del Departamento de Seguridad Nacional en 2001, según datos filtrados a la cadena CBS New.

En paralelo, organizaciones en defensa de los derechos humanos, incluyendo ACLU y Amnistía Internacional, han denunciado un deterioro grave de las condiciones en los centros de detención.

Los reportes describen hacinamiento, atención médica deficiente, muertes vinculadas a negligencia, y un incremento notable del uso de aislamiento prolongado, que ha afectado a miles de personas y se asocia a riesgos de tortura y daño psicológico, con especial impacto en personas con problemas de salud física y mental.

El año pasado fue el más mortífero en al menos dos décadas para personas bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), con más de 30 fallecidos y en lo que va de 2026, ya se han reportado al menos 3 muertes dentro de los centros de detención para migrantes. EFE

