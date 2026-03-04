Legislativo chino pide «respeto, coexistencia pacífica y cooperación» entre China y EE.UU.

2 minutos

Pekín, 4 mar (EFE).- El vocero de la Asamblea Nacional Popular (ANP, Legislativo) Lou Qinjian defendió este martes que China y Estados Unidos «se respeten, coexistan en paz y cooperen», en un momento marcado por la incertidumbre sobre la anunciada visita del presidente estadounidense, Donald Trump, a Pekín.

La Casa Blanca adelantó que Trump viajará a China entre el 31 de marzo y el 2 de abril, pero las autoridades chinas no han confirmado oficialmente la visita ni han ofrecido detalles al respecto.

Durante una rueda de prensa, Lou citó al presidente chino, Xi Jinping, para subrayar que ambas potencias deben «ser socios y amigos».

Según el portavoz, la cooperación entre las dos mayores economías del mundo es un escenario «tangible» que ha beneficiado a ambas partes.

Lou destacó que desde el año pasado Xi y Trump han mantenido «comunicaciones frecuentes», lo que, a su juicio, ha permitido que la relación bilateral conserve una «estabilidad general».

«Cuando China y Estados Unidos cooperan, ambos se benefician; cuando se enfrentan, ambos salen perjudicados», afirmó.

Lou añadió que China está dispuesta a «reforzar los canales de comunicación a distintos niveles», incluidos los contactos legislativos, y señaló que la ANP desea mantener intercambios con el Congreso estadounidense para contribuir a un desarrollo «estable y saludable» de los vínculos bilaterales.

Sus declaraciones se producen antes de la sesión anual del Legislativo chino, que comenzará este jueves, y en un escenario internacional convulso tras los recientes ataques de EE. UU. e Israel contra Irán, que Pekín ha condenado y por los que ha criticado a Washington.

También coinciden con la preparación de una sexta ronda de negociaciones comerciales entre ambas potencias, que, según el diario hongkonés South China Morning Post, podría celebrarse a finales de la próxima semana en París para abordar posibles acuerdos sobre aranceles, inversión, soja o tierras raras antes del previsto viaje de Trump.

La visita llegaría además marcada por la reciente decisión del Tribunal Supremo estadounidense de declarar ilegales algunos de los aranceles impulsados por Trump, lo que ha añadido incertidumbre a la tregua comercial de un año acordada entre ambas potencias el pasado octubre. EFE

