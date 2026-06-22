Leitão Brito: «Jugamos ante dos campeones y demostramos que los pequeños también pueden»

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Antoni Belchi

Miami, 21 jun (EFE).- El seleccionador de Cabo Verde, Pedro Leitão Brito, celebró el empate 2-2 con Uruguay, como un paso firme hacia la clasificación para los dieciseisavos de final y reivindicó el valor de su equipo ante el mundo. «Quizás seamos pequeños, con problemas económicos, pero somos resilientes y podemos estar a la par de equipos de la más alta categoría», dijo.

El técnico caboverdiano se mostró convencido de que los Tiburones Azules merecen estar entre los mejores terceros del Mundial.

“Considerando lo que hemos hecho contra dos equipos de la más alta categoría, nuestro objetivo tiene que ser la clasificación. Nos lo mereceríamos», afirmó, antes de advertir que nada está decidido.

«Vamos a ser responsables de nuestra propia clasificación», añadió.

Leitão Brito también puso en valor el hecho histórico de que Cabo Verde se haya convertido en el único equipo en no perder ante dos selecciones campeonas del mundo en un mismo torneo, tras el empate ante España en la primera jornada y el obtenido este domingo con Uruguay.

«Pudimos jugar contra dos campeones del mundo y, fuera de los resultados, el mero hecho de que nos mostramos organizados, de forma limpia, demuestra que por más pequeños que seamos, con la voluntad de luchar por lo que uno quiere, uno lo puede lograr», señaló el técnico.

Leitão Brito también aprovecho para rendir tributo al seleccionador de Uruguay, el argentino Marcelo Bielsa al calificarlo como «un maestro».

«Bielsa es para mí y para muchos entrenadores africanos un maestro. Hemos estudiado lo que él ha hecho, toda su trayectoria profesional», declaró.

Reveló además que al término del encuentro intercambió unas palabras con el rosarino. «Le di un pequeño detalle de Cabo Verde, algo para que nos recuerde. Le dije que disfruté mucho la oportunidad de conocerle», comentó.

De cara a la última jornada, Cabo Verde se medirá a Arabia Saudí, un rival al que el técnico se negó a rebajar. «Arabia Saudí es un contrincante al que hay que respetar. No veo ninguna ventaja en ese partido que se avecina; al contrario, tenemos que tomárnoslo con toda la actitud», advirtió.

«Le debemos eso a todos nuestros contrincantes», agregó.

Leitão Brito también quiso ampliar el foco más allá del fútbol y habló de lo que representa Cabo Verde en este Mundial. «No es solo el fútbol, es nuestra cultura, historia, música, nuestros aficionados. Queremos que en todo el mundo se nos conozca por lo que verdaderamente representamos», afirmó.

«Se lo debemos a otros pueblos africanos, a otros equipos que no son los más grandes y que quizás no pudieron clasificarse. Estamos aquí para demostrar que con resiliencia y determinación uno puede afrontar situaciones difíciles», insistió.

El seleccionador también tuvo un emotivo recuerdo para el Badajoz, club extremeño de la ciudad española del mismo nombre en el que militó como jugador y que marcó una etapa importante en su carrera deportiva.

«Badajoz es parte de mi vida deportiva. Tengo que mandarles todo mi amor al equipo porque a mí me trataron de maravilla cuando estuve ahí», confesó Leitão Brito, dejando claro que el vínculo con España va mucho más allá del partido contra la Roja que esta semana le ha dado tantas alegrías. EFE

ab/car

(foto)