Lenín Moreno, expresidente de Ecuador, será juzgado por presunto cohecho

Quito, 8 dic (EFE).- El expresidente de Ecuador Lenín Moreno (2017-2021) será juzgado por presunto cohecho en el conocido como ‘caso Sinohydro’, en referencia a la empresa china encargada de la construcción de la mayor central hidroeléctrica del país, cuando ejercía de vicepresidente de Rafael Correa (2007-2017).

Al considerar que existen los elementos de una posible participación de Moreno en el delito de cohecho, el juez acordó este lunes llamarlo a juicio durante una audiencia en la que se espera la resolución para otras 23 personas.

El magistrado dispuso como medida cautelar alternativa a la prisión preventiva que Moreno se presente dos veces al mes en la Embajada de Ecuador en Asunción, donde reside con su esposa. EFE

