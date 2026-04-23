Leo Express inaugura la conexión Praga-Bratislava con trenes Talgo VI modernizados

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Praga, 23 abr (EFE).- La compañía ferroviaria checa Leo Express, participada en un 50 % por la española Renfe, inauguró este jueves la conexión Praga-Bratislava con trenes Talgo VI modernizados, que conectarán las capitales de República Checa y Eslovaquia.

«Estamos en la inauguración del Praga-Bratislava y traemos el material Talgo de fabricación española, que ha sido readaptado por talleres de Tarvia, sociedad participada por Renfe», declaró a EFE Álvaro Fernández, presidente de la empresa pública española.

El máximo directivo de Renfe añadió que Talgo ha entrado en Europa con una línea internacional, y auguró que habrá más hitos en esta expansión a través de la cooperación con Leo Express.

«Talgo es, sin duda, una de las grandes aportaciones de la industria ferroviaria española, que penetra de esta manera en Europa de nuestra mano», agregó Fernández.

Este nuevo servicio unirá la capital checa, Praga, con la eslovaca, Bratislava, y la ciudad de Prešov, al este de Eslovaquia.

«Para Renfe es muy importante, por la idea de seguir avanzando en la conectividad en Europa Central», afirmó Inmaculada Gutiérrez, directora general de Proyectos Internacionales de Renfe, y que destacó los desafíos de una mejor conexión con Alemania.

Leo Express acaba de conseguir del Ministerio de Transportes checo una licitación para explotar el tramo Praga-Múnich.

Sobre el servicio de Talgo inaugurado este jueves, se trata de trenes «muy accesibles, de piso bajo y orientados a la comodidad, también para personas con discapacidad», explicó Gutierrez, cuya empresa sigue además «con mucha atención otros proyectos», en referencia al desarrollo de la alta velocidad en Chequia.

Peter Kohler, máximo directivo de Leo Express, explicó a EFE que Renfe ha alquilado para esta compañía, por un plazo de 15 años, tres composiciones ferroviarias (conjuntos de vagones que forman un tren), fabricadas en 1990, cada una de ellas compuesta por 13 vagones.

Además de la adaptación técnica a las condiciones checas realizada por Tarvia en España, también se ha realizado trabajos de modernización del interior de los trenes, añadió Kohler, que reconoció que estos nuevos convoyes suponen un «alto valor añadido» para el mercado.

«Espero que haya mucho más proyectos y que Renfe siga apoyando a la empresa», dijo Kohler.EFE

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