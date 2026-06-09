Leonel Fernández, expresidente dominicano: «Las encuestas todavía no me mandan al retiro»

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Madrid, 9 jun (EFE).- El expresidente dominicano Leonel Fernández (1996-2000, 2004-2012) aseguró que las encuestas todavía no le están «repudiando» ni enviando «al retiro», por lo que de cara a las elecciones presidenciales de 2028 no descarta presentarse: «Eso lo definen las circunstancias».

Evadió responder, en una entrevista a EFE, si será él quien se presente o dejará espacio a su hijo, Omar Fernández, quien cada vez recoge más apoyos, y prefiere hablar de su partido, Fuerza del Pueblo, que creó en 2019 y al que ve ganador.

«En estos momentos estamos encabezando las encuestas por encima de un 40 %, de manera que los vientos están soplando a favor», dijo.

«Ya me siento orgulloso de que en poco tiempo hemos creado un partido que ha logrado entrar en el corazón del pueblo; las encuestas dicen que sí. Entonces, bueno, si esa es la forma de medir, todavía no me están repudiando ni mandándome al retiro», dijo a EFE en una entrevista en Madrid, aunque matizó que «los tiempos marcarán las decisiones finales».

El expresidente de centro-izquierda apuntó que hará «todo lo que tenga que hacer, en el gobierno o fuera del gobierno, para que la República Dominicana pueda crecer y para que los dominicanos vivan en paz, vivan en democracia, en libertad y con grandes oportunidades de transformación».

¿Puede llegar la ultraderecha a la isla?

El expresidente afirmó que el giro que están viviendo varios países del mundo -y latinoamericanos como Argentina, Chile y quizás Colombia- hacia gobiernos de ultraderecha es circunstancial y se debe a los cambios ciclícos electorales.

Se trata, según constató, de una extrema derecha que está en Europa y que extiende «redes, intercambios y manejos de redes sociales» que han fomentado el auge en Latinoamérica.

«Esa extrema derecha no existía en América, es algo novedoso, pero es parte de lo que está ocurriendo actualmente. Pero no es una derecha que se tiene que quedar forzosamente, son ciclos que van cambiando. El péndulo electoral en América Latina es muy constante», incidió Fernández.

Es un «péndulo» que «seguirá cambiando»: «No es porque te lo van a imponer desde fuera; la realidad se va a imponer en cada país».

Ve poco probable que la extrema derecha llegue a su país: «En la República Dominicana existen partidos políticos que son de centro-izquierda, pero no vemos un partido así de extrema derecha. No lo vemos en este momento».

Además, negó rotundamente «que el modelo autoritario sea más eficaz que el modelo democrático, porque el modelo autoritario no se fundamenta en el principio de legalidad, sino de la arbitrariedad».

«Dentro de la democracia liberal tenemos que hacer constantemente ajustes a la realidad que se presenta y, ciertamente, un tema clave es el tema de la seguridad», subrayó. EFE

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