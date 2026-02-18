Leonel Rodríguez gana la tercera etapa de Rutas de América y Anderson Maldonado es líder

Montevideo, 18 feb (EFE).- Leonel Rodríguez, del Club Náutico Boca del Cufré, ganó este miércoles la tercera etapa de la tradicional prueba de ciclismo uruguayo Rutas de América, mientras que Anderson Maldonado acabó undécimo y se puso al frente de la clasificación general.

En un recorrido de 158,2 kilómetros que unió las ciudades de José Enrique Rodó, en el departamento (provincia) de Soriano, y Santa Lucia, en Canelones, el ciclista uruguayo —actual campeón nacional de ruta— acabó en primer lugar con un tiempo de 3 horas, 17 minutos y 23 segundos, al que le restan diez segundos de bonificación por la victoria.

La llegada se produjo en un grupo compactado de hasta 27 ciclistas en el que todos marcaron el mismo tiempo, aunque el podio lo completaron el argentino Alejandro Quilci, del Club Alas Rojas de Santa Lucia, y el uruguayo Juan Echeverria, del Club Ciclista Cerro Largo, que bonificaron seis y cuatro segundos, respectivamente.

El cuarto lugar de la jornada fue para Germán Fernández y en quinta posición acabó Pablo Anchieri. Dentro de los diez mejores clasificados se encuentran los argentinos Sebastián Coronel y Ángel Oropel, que finalizaron noveno y décimo.

Los brasileños mejor colocados fueron Vitor Tofanini y Vinicius Howe, en duodécima y decimocuarta posición.

Tras estos resultados, la clasificación general dio un vuelco y Anderson Maldonado se enfundó la malla de líder con un tiempo de 8 horas, 2 minutos y 19 segundos. El ciclista supera por 15 segundos a su compañero de equipo en el Club Náutico de Boca del Cufré Pablo Bonilla.

El tercer escalón de la clasificación general quedó en manos de su hermano Ignacio Maldonado (Dolores Cycles), a 40 segundos de la cima. De esta forma, se despidió de la malla líder que lució durante esta etapa, una prenda que había heredado el pasado martes luego de una accidentada jornada con una caída de quienes hasta entonces comandaban la prueba, Agustín Alonso y Roderyck Asconegui.

Germán Fernández y Sergio Fredes figuran en cuarta y quinta posición, a 40 y 51 segundos, respectivamente, mientras que el resto de ciclistas ceden más de un minuto.

La tradicional prueba de ciclismo Rutas de América cuenta con siete etapas en las que los competidores recorrerán nueve departamentos de Uruguay y finalizará el próximo 23 de febrero en la rambla de Montevideo.

Este jueves se llevará a cabo la cuarta etapa, que unirá a las ciudades de Canelones y el Salto del Penitente, en el departamento de Lavalleja, en 150,8 kilómetros. EFE

