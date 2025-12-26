Leones del Escogido anuncian la contratación del lanzador mexicano Urquidy

2 minutos

Santo Domingo, 26 dic (EFE).- Los Leones del Escogido anunciaron este viernes la contratación del lanzador mexicano José Urquidy, quien reforzará la rotación de abridores en la postemporada, que comenzará mañana, de los campeones de la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana (Lidom).

El gerente general del equipo escarlata, Carlos Peña, destacó las cualidades de Urquidy, de quien señaló que con su experiencia en las Grandes Ligas y en México fortalecerá el cuerpo de lanzadores del club en la carrera por obtener un boleto a la final del campeonato.

«La llegada de Urquidy nos da un brazo probado, con experiencia en los escenarios más exigentes. Su temple, control y conocimiento del juego fortalecen nuestra rotación desde el principio del ‘round robin’ (semifinal) y confiamos en que tendrá un gran impacto», explicó el ejecutivo de los Leones, a través de una nota del equipo.

Urquidy, quien inició su carrera en las Grandes Ligas en la temporada de 2019, ha lanzado para los Astros de Houston y los Tigres de Detroit, acumulando un registro de por vida de 27-16, con un porcentaje de carreras limpias permitidas de 4.00, con 329 ponches en 407.1 entradas.

En su recorrido por la MLB, principalmente con los Astros, Urquidy ha demostrado ser una pieza de gran valor en la postemporada, etapa en la que cuenta con marca de 4-2 y 4.08 de efectividad en 15 juegos, ocho de ellos como abridor.

Urquidy ha lanzado en tres ediciones de la Serie Mundial (2019, 2021 y 2022), logrando coronarse en la versión de 2022, cuando los Astros vencieron a los Filis de Filadelfia. En sus cinco apariciones en el Clásico de Otoño, el mexicano de 30 años, ostenta marca de 1-2, con 1.23 de efectividad en 14.2 entradas lanzadas, en las que suma 15 ponches.

En este otoño-invierno trabajó con los Veranos de Mazatlán en la Liga Mexicana del Pacífico, donde puso 1.09 de promedio de carreras limpias, con 35 ponches en 33 capítulos, logrando marca de 3-1, mientras la oposición le bateó para promedio de apenas .183.

Los Leones enfrentan este sábado a las Águilas Cibaeñas en el primer partido de la semifinal. EFE

hr/rsl/