Leones del Escogido vencen a Federales de Panamá y avanzan a la semifinal Serie del Caribe

Guadalajara (México), 4 feb (EFE).- Los Leones del Escogido, campeones dominicanos, derrotaron este miércoles por 16-15 a los Federales de Chiriquí panameños para sumar su tercera victoria sin derrotas en un carnaval ofensivo en la Serie del Caribe de Béisbol.

Después de que ambos equipos fueron retirados en orden en la primera entrada, castigaron sin pudor a los lanzadores contrarios y rompieron el récord de más carreras en un juego de la serie caribeña, al anotar 31, los dominicanos con 18 imparables, entre ellos cuadrangular de Franchy Cordero; los panameños con 16, incluidos jonrones de Luis Castillo, José Ramos y Jhonny Santos.

Después de cambios en el marcador, los caribeños tomaron ventaja de 12-6 en la quinta entrada con un racimo de cinco carreras.Parecía una ventaja definitiva, pero los Federales dieron una muestra de pundonor y empataron en el sexto 12-12 con un ramillete de seis, tres impulsadas por triple de Cristian Bethancort.

Llegaron al octavo capítulo 14-14 y ahí los Leones decidieron el partido con un par de anotaciones, producidas por doble de Marco Hernández y elevado de sacrificio de Gustavo Núñez.

Todavía en el noveno acto, los de Chiriquí castigaron al mejor relevista del campeonato, el cerrador dominicano Jimmy Cordero, quien le dio boleto a Jean Arnáez, recibió hit del emergente Erasmo Caballero y sencillo impulsor de Johan Camargo.

Los Federales dejaron el empate en tercera base, cuando Cordero retiró a Johnny Santos en una rola por tercera base.

Por los dominicanos, Geraldi Díaz se fue de 3-3 con una carrera impulsada y Franchy Cordero, de 4-2 con jonrón y cuatro empujadas; por los panameños, Bethancourt se fue de 5-3 con cuatro impulsadas.

Loe Leones, campeones defensores, llegaron a tres victorias en tres salidas y se confirmaron como líderes con su boleto asegurado en la semifinal. Los Federales sumaron su tercera derrota, dos de ellas por margen de una carrera, y tienen un pie fuera del campeonato.

Ganó el relevista Emailin Montilla, con un ponche en un tercio de entrada trabajado, y perdió Enrique Saldaña, con un hit y dos carreras admitidos en dos entradas. Jimmy Cordero se apuntó su tercer salvamento.

Esta noche los Charros de Jalisco enfrentarán a los Tomateros de Culiacán, en un duelo con aires de guerra civil, entre los dos cuadros mexicanos, que disputaron la final de la Liga Mexicana del Pacífico.

Anotaciones por entradas

1 2 3 4 5 6 7 8 9 C H E

Federales 0 2 3 0 1 6 2 0 1 15 18 1

Leones 0 5 0 2 5 2 0 2 X 16 16 2

Ganó: Emailin Montilla (1-0)

Perdió: Enrique Saldaña (0-1)

Salvó: Jimmy Cordero (3)

Jonrones: Federales: Luis Castillo, José Ramos y Jhonny Santos; Leones: Franchy Cordero.EFE

