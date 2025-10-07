Letonia amplía indefinidamente cierre nocturno del espacio aéreo en su frontera oriental

Riga, 7 oct (EFE).- Letonia amplió este martes de forma indefinida el cierre nocturno de su espacio aéreo a lo largo de la frontera oriental del país miembro de la OTAN y de la Unión Europea (UE), es decir con Rusia y Bielorrusia, según un comunicado del Ministerio de Defensa letón.

El cierre del espacio aéreo de Letonia entre las 20.00 hora local y las 07.00 por debajo de los 6.000 metros y dentro de una franja de 50 kilómetros desde la frontera, estaba previsto que terminara el miércoles 8 de octubre.

El límite de 6.000 metros permite el paso ocasional de vuelos comerciales que aún utilizan el espacio aéreo de Rusia o Bielorrusia para rutas internacionales.

«Teniendo en cuenta los incidentes de violación del espacio aéreo en otros países de la OTAN, así como el hecho de que las restricciones al espacio aéreo brindan a las Fuerzas Armadas la oportunidad de realizar una vigilancia más detallada del espacio aéreo (…)», se ha decidido prolongar el cierre parcial durante las horas oscuras del día, explicó Defensa.

Esta medida también permitirá a Riga llevar a cabo simulaciones con drones y antidrones, y desplegar y entrenar unidades de combate móviles, añadió el departamento que dirige Andris Sprūds.

En Letonia, hace poco más de un año, un dron ruso armado cayó cerca de una aldea en el este del país, a unos 60 kilómetros de la frontera rusa.

El dron fue desactivado y su ojiva detonada por el Ejército.

Cualquier cambio en el cierre del espacio aéreo se realizará en relación con la planificación de la misión de vigilancia aérea ‘Centinela Oriental’ de la OTAN, así como en coordinación con los demás países bálticos, indicó el Ministerio de Defensa.

Los vecinos de Letonia -Estonia y Lituania- han impuesto restricciones similares en su espacio aéreo a lo largo de sus fronteras.

Tanto Letonia como Lituania han sufrido incursiones de drones lanzados desde Rusia que han cruzado a su territorio.

En las últimas semanas, Lituania registró un dron señuelo que se estrelló justo al otro lado de su frontera con Bielorrusia y otro dron que cayó en una base militar dentro del país. EFE

