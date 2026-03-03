Letonia busca prohibir temporalmente al partido político prorruso Por la Estabilidad

Riga, 3 mar (EFE).- La Fiscalía General letona anunció este martes que antes de finales de marzo tomará medidas para prohibir durante un máximo de medio año al partido de la oposición Por la Estabilidad (S!), por «proporcionar apoyo informativo (propaganda) a Rusia» y por las actividades «destinadas a incitar al odio y la discordia».

La formación, actualmente en proceso de desintegración, había difundido comunicaciones en redes sociales consideradas ofensivas.

El partido emitió mensajes de esas características y el pasado 30 de diciembre, como consecuencia, recibió la advertencia de las autoridades letonas, que instaron al partido a eliminar esos contenidos.

El partido tenía que haber eliminado esos contenidos antes del 7 de febrero, pero el día 4 de ese mes presentó un escrito en el que calificaba de infundadas las exigencias del fiscal.

La fiscalía indicó que acudirá a los tribunales y solicitará que se suspendan las actividades de S! durante un máximo de seis meses, en virtud de las sanciones previstas en la Ley de Partidos Políticos de Letonia.

S! se fundó en 2021 como un partido euroescéptico de centro-derecha y atrajo principalmente al electorado de habla rusa de Letonia.

El partido saltó a los titulares el verano pasado cuando su fundador y líder, Aleksejs Rošļikovs, entonces miembro del Parlamento letón, fue detenido tras pronunciar una airada diatriba, gritar un eslogan en ruso y hacer gestos ofensivos mientras era expulsado de la sede parlamentaria.

Rošļikovs se oponía a las nuevas leyes propuestas que restringían el uso público del idioma ruso.

Tras este incidente, ocurrido el pasado mes de junio, el Servicio de Seguridad del Estado de Letonia (VDD) inició una investigación penal contra Rošļikovs, quien renunció a su escaño en el Parlamento letón o Saeima tras ser elegido concejal de la capital, Riga, en las elecciones locales.

Desde el pasado verano, el grupo parlamentario del partido en la Saeima, que contaba con 11 escaños tras las elecciones nacionales de 2022, se ha desmoronado debido a las sucesivas dimisiones y deserciones, quedando por debajo de los cinco miembros.

Ese número es el mínimo de legisladores necesarios para formar oficialmente una fracción en la Saeima.

La pérdida de la condición «grupo parlamentario» también ha supuesto para S! la pérdida de gran parte de la financiación pública que se concede a los partidos con representación en el Parlamento letón.

La Oficina Letona para la Prevención y la Lucha contra la Corrupción (KNAB), que administra los fondos, anunció el 24 de febrero que cancelaba el pago de más de 185.000 euros que se iba a conceder a S! en la segunda mitad de 2026.

En una declaración a los medios de comunicación, la KNAB señaló que estaba previsto pagar al partido un total de 550.498 euros en todo el año 2026.

De los 275.249 euros previstos para la segunda mitad de 2026, no se pagarán 195.829,20 euros, según la agencia. EFE

