Letonia cierra su espacio aéreo en fronteras con Rusia y Bielorrusia durante una semana

3 minutos

Riga, 11 sep (EFE).- Letonia cerrará su espacio aéreo a lo largo de sus fronteras orientales con Rusia y Bielorrusia, a partir de las 15:00 GMT de este jueves y durante al menos una semana, informó el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas del país báltico, el general de división Kaspars Pudāns.

El cierre, que afecta a una zona de 50 kilómetros y hasta una altura de 6.000 metros, será anunciado oficialmente por las autoridades de aviación civil y control del tráfico aéreo de Letonia a todas las aeronaves que entren o tengan previsto entrar en el espacio aéreo letón.

Los vuelos comerciales internacionales, que operan por encima de los 6.000 metros, no se verán afectados por dicho cierre.

El ministro de Defensa letón, Andris Sprūds, dijo que la decisión de cerrar parte del espacio aéreo del país hasta al menos el 18 de septiembre se había tomado tras consultar con las fuerzas armadas del país después de que drones rusos violaran el espacio aéreo polaco en la noche del martes al miércoles.

Esa noche, varios drones fueron derribados por aviones de combate polacos y aliados de la OTAN desplegados en el flanco este de la Alianza Atlántica.

Sprūds afirmó que, tras el accidente de un dron ruso a unos 90 kilómetros dentro de Letonia el año pasado, se habían desplegado recursos adicionales de defensa aérea en las zonas fronterizas, y que recientemente se habían instalado sensores acústicos avanzados para detectar drones, además de radares.

«Lo que hemos hecho al evaluar esta amenaza adicional es aumentar la preparación de las unidades de defensa aérea y desplegar unidades adicionales en la zona fronteriza oriental, así como sensores adicionales que funcionarán durante el tiempo que dure esta misión», explicó el titular de Defensa letón.

El comandante en jefe afirmó que, una vez cerrado el espacio aéreo en una zona específica, si aparecía una aeronave que no fuera aliada o cuyo vuelo no hubiera sido coordinado con las autoridades, «se consideraría principalmente como un objetivo».

Preguntado sobre si la incursión de drones en Polonia era un intento de Rusia de poner a prueba las defensas y la determinación de la OTAN, Sprūds respondió que la OTAN había reaccionado y derribado drones.

Preparación de la OTAN en la región báltica

«También vemos que, ante señales sospechosas en nuestro espacio aéreo, tanto en Lituania como en Letonia, las fuerzas aéreas de la OTAN están preparadas para despegar y, si es necesario, derribar drones», expuso.

Pudāns añadió que, el miércoles, durante un vuelo a baja altura sobre Letonia anunciado previamente por aviones de la OTAN, uno de los aviones dio la vuelta para investigar un contacto reportado sobre Lituania, lo que provocó una explosión sonora de la que informaron los residentes locales.

Para Pudāns, maniobras como esa también demostraron que la OTAN reaccionó rápidamente ante las amenazas percibidas.

El cierre del espacio aéreo coincide con el inicio previsto para el viernes de las maniobras militares «Zapad» de Rusia y Bielorrusia, pero las autoridades letonas no mencionaron este hecho como factor determinante del cierre del espacio aéreo. EFE

jkz/smm/alf