Letonia cierra su espacio aéreo en fronteras con Rusia y Bielorrusia durante una semana

(Actualiza con declaraciones del presidente de Lituania sobre medios de defensa aérea)

Riga, 11 sep (EFE).- Letonia cerrará su espacio aéreo a lo largo de sus fronteras orientales con Rusia y Bielorrusia, a partir de las 15:00 GMT de este jueves y durante al menos una semana, informó el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas del país báltico, el general de división Kaspars Pudāns.

El cierre, que afecta a una zona de 50 kilómetros y hasta una altura de 6.000 metros, será anunciado oficialmente por las autoridades de aviación civil y control del tráfico aéreo de Letonia a todas las aeronaves que entren o tengan previsto entrar en el espacio aéreo letón.

Los vuelos comerciales internacionales, que operan por encima de los 6.000 metros, no se verán afectados por dicho cierre.

El ministro de Defensa letón, Andris Sprūds, dijo que la decisión de cerrar parte del espacio aéreo del país hasta al menos el 18 de septiembre se había tomado tras consultar con las fuerzas armadas del país después de que drones rusos violaran el espacio aéreo polaco en la noche del martes al miércoles.

Esa noche, varios drones fueron derribados por aviones de combate polacos y aliados de la OTAN desplegados en el flanco este de la Alianza Atlántica.

Sprūds afirmó que, tras el accidente de un dron ruso a unos 90 kilómetros dentro de Letonia el año pasado, se habían desplegado recursos adicionales de defensa aérea en las zonas fronterizas y que recientemente se habían instalado sensores acústicos avanzados para detectar drones, además de radares.

«Lo que hemos hecho al evaluar esta amenaza adicional es aumentar la preparación de las unidades de defensa aérea y desplegar unidades adicionales en la zona fronteriza oriental, así como sensores adicionales que funcionarán durante el tiempo que dure esta misión», explicó el titular de Defensa letón.

El comandante en jefe afirmó que, una vez cerrado el espacio aéreo en una zona específica, si aparecía una aeronave que no fuera aliada o cuyo vuelo no hubiera sido coordinado con las autoridades, «se consideraría principalmente como un objetivo».

Preguntado sobre si la incursión de drones en Polonia era un intento de Rusia de poner a prueba las defensas y la determinación de la OTAN, Sprūds respondió que la OTAN había reaccionado y derribado drones.

Preparación de la OTAN en la región báltica

«También vemos que, ante señales sospechosas en nuestro espacio aéreo, tanto en Lituania como en Letonia, las fuerzas aéreas de la OTAN están preparadas para despegar y, si es necesario, derribar drones», expuso.

Pudāns añadió que, el miércoles, durante un vuelo a baja altura sobre Letonia anunciado previamente por aviones de la OTAN, uno de los aviones dio la vuelta para investigar un contacto reportado sobre Lituania, lo que provocó una explosión sonora de la que informaron los residentes locales.

Para Pudāns, maniobras como esa también demostraron que la OTAN reaccionó rápidamente ante las amenazas percibidas.

El cierre del espacio aéreo coincide con el inicio previsto para el viernes de las maniobras militares «Zapad» de Rusia y Bielorrusia, pero las autoridades letonas no mencionaron este hecho como factor determinante del cierre del espacio aéreo.

Lituania pide rotación de medios de defensa aérea

La rueda de prensa de Pudāns fue convocada este jueves al tiempo que el presidente de Lituania, Gitanas Nauseda, se reunió con el comandante supremo aliado de la OTAN en Europa, el general Alexus G. Grynkewich, ante quien el jefe de Estado dijo que los sistemas de defensa aérea terrestres deberían rotarse entre los aliados que los necesiten.

«El modelo de defensa aérea rotatoria debe aplicarse tal y como se acordó en la Cumbre de Vilna. Debería convertirse en un mecanismo de la OTAN que funcione de forma coherente, similar a la misión de patrulla aérea del Báltico», afirmó Nauseda, según comunicó el servicio de prensa del presidente lituano.

Los Países Bajos enviaron sistemas de defensa aérea de largo alcance Patriot a Lituania en julio del año pasado y, en febrero de este año, Italia desplegó sistemas de defensa aérea de largo alcance SAMP/T con base en tierra para realizar maniobras. EFE

