Letonia cree que el «muro de drones» de la UE podría estar listo en año y medio

Copenhague, 1 oct (EFE).- La primera ministra de Letonia, Evika Silina, apostó este miércoles por acelerar el desarrollo del «muro de drones» que aspira a crear la Unión Europea (UE) para protegerse de incursiones de ese tipo de aeoronaves procedentes de Rusia, y afirmó que esta medida podría estar lista «dentro de un año y medio».

La mandataria del país báltico se pronunció así a su llegada a la cumbre informal de la UE que se celebra hoy en Copenhague, una cita en la que se abordará cómo reforzar la defensa europea ante las crecientes amenazas que los Veintisiete afrontan en su flanco oriental.

«Es una reunión muy oportuna, porque los rusos no paran de realizar incursiones con sus drones… Es algo muy inusual y vamos a ver lo que podemos hacer junto a la OTAN», dijo Silina.

La primera ministra letona recordó de que los países bálticos han experimentado frecuentes incidentes con drones de origen ruso a raíz de la invasión rusa de Ucrania, y señaló que se trata de un asunto de seguridad «que afecta a toda Europa», como muestran las incursiones que también ha sufrido Dinamarca recientemente.

Letonia «está colaborando activamente» con Ucrania en la detección de drones y en la protección de infraestructuras civiles, y «está abierta a usar estas capacidades y trabajar con otros países miembros».

Silina afirmó que no se necesitan los tres años o cinco años que se contemplan desde Bruselas para desarrollar el llamado «muro de drones», sino que «es posible hacerlo en mucho menos tiempo» si hay voluntad entre los Estados miembros.

«La tecnología de drones es algo que se desarrolla muy rápido, creo que un año y medio es factible, trabajando en cooperación con universidades y empresas emergentes. Necesitamos coordinación a nivel regional y europeo», dijo.

El «muro de drones» es una de las medidas concretas destacadas dentro de las líneas maestras que la Comisión presentará hoy en la cumbre de Copenhague, basada su libro blanco sobre Defensa presentado el pasado marzo con la meta de reforzar la seguridad de la UE para 2030.

Este sistema defensivo sería desarrollado dentro del marco europeo o en coaliciones de países interesados, de forma que fuera interoperativo con la OTAN pero propio de la UE, según explicaron fuentes diplomáticas. EFE

