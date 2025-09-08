Letonia pide a 841 rusos que abandonen el país hasta mediados de octubre

Berlín, 8 sep (EFE).- Las autoridades letonas han enviado cartas a 841 ciudadanos rusos para informales de que deben abandonar el país báltico antes del 13 de octubre porque no cumplen los requisitos establecidos en la Ley de Inmigración que les obliga a solicitar un permiso de residencia y aprobar un examen del idioma letón.

«Se ha enviado una carta a 841 personas. Personas que (…), cuando dejaron de recibir sus pensiones, se dieron cuenta de que algo iba mal», señaló la directora de la Oficina de Ciudadanía y Migración, Maira Roze, a un programa de la televisión letona LSM.

«Ellos preguntan: ¿dónde está mi permiso de residencia? Respondemos: debe cumplir la ley», agregó.

Las enmiendas de 2023 a la Ley de Inmigración obligan a los rusos que viven en Letonia a demostrar su conocimiento del idioma letón.

De todos los rusos en Letonia el 46 % pasó el examen del nivel A2 en 2023 y a los demás se les dio un plazo de dos años para estudiar y aprobar la prueba que vencerá en los próximos meses.

Según Roze, este grupo incluye a 3.871 personas, para quienes se mantuvieron todas las garantías sociales durante este período.

Al mismo tiempo, para 841 de los ciudadanos rusos el plazo para solicitar un permiso de residencia ya ha expirado en virtud de otros cambios en la Ley de Inmigración introducidos en 2024.

Hasta ahora, las autoridades letonas han deportado a diez personas, según LSM.

En tales casos, al ciudadano ruso se le permite llevarse sus pertenencias y, en coordinación con la parte rusa, se le traslada hasta la frontera o se le permite salir en avión.

Además del examen de idioma, todos los ciudadanos rusos deben someterse a un control de seguridad.

En los últimos dos años, los servicios de seguridad letones han identificado a 327 ciudadanos rusos a quienes se les ha denegado el permiso de residencia por representar una amenaza potencial para la seguridad nacional de Letonia.

Otros siete ciudadanos rusos afectados por los cambios en los procedimientos de inmigración fueron incluidos en una llamada lista negra por recomendación del Servicio de Seguridad del Estado. EFE

