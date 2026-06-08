Letonia recibe el primero de 84 vehículos de combate Hunter fabricados por Santa Bárbara

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Berlín, 8 jun (EFE).- La empresa española Santa Bárbara Sistemas (SBS) ha entregado a las Fuerzas Armadas de Letonia el primero de los 84 vehículos de combate de infantería Hunter, de los que la mitad se encargó hace un año y el resto recientemente, según informó este lunes la compañía.

Dos nuevas unidades del vehículo, que se fabrica en las plantas de Trubia (Asturias) y Alcalá de Guadaíra (Sevilla) estarán listas para ser entregadas este mismo mes, de acuerdo con un comunicado.

La rapidez con la que ha avanzado la producción es «un auténtico hito en el desarrollo y fabricación de un vehículo de estas características y solo es posible cuando se dispone de capacidades inmediatas y de un producto maduro y totalmente adaptable», señaló SBS.

El programa constituye “una demostración de las capacidades de Santa Bárbara y de la industria española de defensa y un claro ejemplo de cómo cumplimos nuestros compromisos con responsabilidad y eficacia», declaró por su parte del director general de SBS, Alejandro Page.

El nuevo ministro de Defensa del país báltico, el coronel Raivis Melnis, aprovechó la entrega del primer vehículo para conducir él mismo el Hunter, bautizado así por los propios soldados de la Brigada de Infantería Mecanizada de Letonia, que serán sus operadores principales.

«Nuestra brigada mecanizada ganará músculo con el que luchar, golpear si es necesario y proteger su país», afirmó durante la ceremonia, que tuvo lugar en la fábrica de la empresa armamentística finlandesa Patria en la localidad de Valmiera (norte).

Según informó la televisión pública letona, el contrato tiene un valor de casi 800 millones de euros y los vehículos se entregarán todos hasta mediados de 2027.

Está previsto que la división letona de Patria participe en las últimas fases de ensamblaje del Hunter, realice las pruebas sobre el terreno, con el apoyo logístico de técnicos de SBS, y se encargue también del mantenimiento

El Hunter, construido sobre la base del vehículo del ASCOD desarrollado de forma conjunta por SBS y la austríaca Steyr-Daimler-Puch, es un vehículo de cadenas con lo que se denomina una arquitectura abierta, es decir, puede integrar sistemas emergentes -como los sistemas contra drones- de forma ágil y sin necesidad de rediseñar la plataforma.EFE

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