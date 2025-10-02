The Swiss voice in the world since 1935
Letra a letra, el peculiar Museo del Objeto del Objeto mexicano cumple sus 15 años

Este contenido fue publicado en
2 minutos

Ciudad de México, 2 oct (EFE).- El Museo del Objeto del Objeto de México (MODO) celebró este jueves su decimoquinto aniversario con una exposición titulada ‘La colección, con todas sus letras’, en la que a través de un recorrido por cada una de las integrantes del abecedario se pueden apreciar las más de 3.000 piezas que llenan el espacio ubicado en la Ciudad de México.

Con la tarea de visitar “el MODO de la A a la Z”, los hermanos Manuel y Christian Cañibe diseñaron un espacio en el que cada sala representa un conjunto de ideas que tienen en común la inicial de la palabra.

“El principal objetivo era tratar y hacer lucir lo que es el acervo del MODO, estamos hablando de más de 200.000 objetos que van desde un botón a muebles o máquinas (…), pero a la vez hacerlo atractivo para el público y sobre todo para la gente que ya conoce el museo”, afirmó Manuel Cañibe durante una ruta exclusiva para la prensa.

De esta manera, lavadoras, carteles, murciélagos disecados, cartas de amor, la paleta de colores de las tonalidades de un pollo o botellas de refresco con más de 60 años de historia forman parte de esta exposición que comenzó “sin saberlo” el día que su fundador, Bruno Newman, compró en 1968 un pequeño perfume de principios de siglo en el popular mercado capitalino de la Lagunilla.

Y que terminará el “día de antes de cuando alguien me diga ‘descansa en paz’”, afirmó con ironía Newman.

“Aunque en su colección hay objetos de todo el mundo, hay partes en las que dimos prioridad a lo mexicano, como en los refrescos o los empaques de los cigarros (…). Fue un proceso de más de un año en el que hubo una fase de unos seis meses de diseño, visualización y premontaje de las vitrinas”, explicó Christian Cañibe.

La exposición abrirá sus puertas al público el domingo 5 de octubre y estará disponible durante seis meses con la intención de que “se vayan alternando objetos” para que el público conozca más piezas de la “inmensa colección”, señaló Paulina Newman, directora del museo e hija del fundador.

Además, tendrán lugar actividades conmemorativas, talleres y visitas especiales enfocadas en poder charlar sobre la colección y el peculiar museo mexicano abierto en 2010, al que visitan más 5.000 personas al mes, y que está dedicada a la historia y evolución de los objetos EFE

