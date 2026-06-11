Letta afirma que Trump es un «desafío existencial para Europa», que «debe ser autónoma»

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Madrid, 11 jun (EFEM).- El exprimer ministro italiano Enrico Letta dijo este jueves que el presidente estadounidense, Donald Trump, en su segundo mandato «es un desafío existencial para Europa», que tiene que ser «independiente» y «autónoma».

Letta, que en 2024 realizó el informe sobre el mercado único que le encomendó el Consejo Europeo para la hoja de ruta de la UE con el objetivo de mejorar su competitividad, participó en Madrid en el evento de la patronal aseguradora española, Unespa.

Letta explicó que hechos como la propuesta de EE.UU. de comprar Groenlandia (parte de Dinamarca) o los ataques de Trump al papa León XIV unificaron a Europa, que entendió que tiene que llevar adelante su agenda.

Afirmó que desde febrero de este año hubo un cambio y que el Parlamento, la Comisión y el Consejo Europeo lanzaron un plan con 42 medidas legislativas con plazos de ejecución en los próximos dos años.

Letta también destacó que los ministros de Finanzas de Alemania, Francia, Italia, España, Polonia y Países Bajos se hayan unido para reclamar que avance la integración y supervisión de los mercados de capitales europeos.

En contraposición, mencionó que la ruptura entre Alemania y Francia sobre el desarrollo y la fabricación del futuro avión de combate europeo (FCAS) «es una locura» y agregó que hay que «hacer lo contrario».

En este sentido, advirtió de que subir el gasto en defensa sin que haya interoperabilidad de la industria europea sólo servirá para crear empleo y riqueza en Estados Unidos porque Europa tendrá que comprar material de ese país.

También se refirió a la importancia de que se pueda implementar el ‘régimen 28’ que él mismo propuso, una legislación para empresas válida en toda Europa que destacó que supondría un cambio fundamental para el mundo de los negocios en Europa y permitiría atraer inversiones. Por ejemplo, desde Estados Unidos o Japón, pues ahora es «muy complicado» con los 27 cuerpos legislativos diferentes que existen en la UE.

Letta dijo también que es «fundamental» que la Unión del Ahorro y la Inversión (SIU, por sus siglas en inglés) que propuso en su informe se convierta en algo central en el debate público y no sólo en el de los expertos.

Y añadió que la Unión del Ahorro y la Inversión «sólo puede ser ganadora, si se convierte en un gran reto colectivo europeo», lo que no ocurre ahora, pues resaltó que, incluso, cuando se pregunta a la IA por SIU, responde la mayoría de las veces que es el grito con el que Cristiano Ronaldo celebra sus goles.

También resaltó que EE.UU. supone un 60 % del mercado global de capitales, mientras que Europa solo tiene un 12 %, pese a que la distancia que hay en el porcentaje en el PIB mundial o en la población de la UE es menor.

Eso, aseguró, tiene consecuencias cuando hay que invertir en las grandes prioridades, como la inteligencia artificial (IA), que es «influencia» y «poder».

Entre otro reto de Europa, Letta citó el envejecimiento y afirmó que se debe impulsar una segunda y tercera pensión que complementen a la pública a través del ahorro para la jubilación, algo que, además, redundará en el ahorro de gasto público.

No obstante, mantuvo que confía en el futuro europeo, pues mientras ningún país quiere ser el estado 51 de Estados Unidos, ni Groenlandia, ni Canadá, ni Cuba, para ser el número 28 de la UE hay una lista de espera de diez países. EFE

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