Levantan las sanciones a los policías en rebelión en Argentina

El gobierno de la provincia argentina de Santa Fe anunció que reincorporará a los policías que había separado de la fuerza por rebelarse para reclamar aumentos salariales y mayor atención a problemas de salud mental.

El ministro de Seguridad provincial, Pablo Cococcioni, instó a «quienes hubieran sido objeto de medidas administrativas» a que «tomen el arma, tomen el chaleco y de inmediato se reintegren al servicio ordinario de la policía de Santa Fe».

«Esto va a implicar obviamente que en lo inmediato van a salir de la situación de disponibilidad en la que habían sido preventivamente colocados», añadió.

Tras el anuncio del ministro, frente a la jefatura de policía de Rosario aún continúan las protestas con decenas de agentes policiales que hacen sonar sus sirenas, neumáticos encendidos y caravanas de patrulleros y motos que se acercan entre aplausos a la protesta.

El gobierno había anunciado el martes que 20 uniformados habían sido suspendidos a raíz de la protesta, aunque los manifestantes sostenían que eran más de 60 los sancionados.

Además dijo que se buscará actualizar los salarios y que se trabaja para «reforzar los programas de salud mental».

Decenas de policías, acompañados por sus familiares, comenzaron el reclamo entre la noche del lunes y la madrugada del martes, cuando otro grupo de efectivos de su misma fuerza intentó dispersarlos y reprimirlos entre forcejeos, lo que hizo escalar la protesta.

