Este contenido fue publicado el 27 de diciembre de 2017 15:35 27 de diciembre de 2017 - 15:35

Hasta ahora, si uno de los miembros de una pareja homosexual tenía un hijo, el otro o la otra, no podía adoptarlo. A partir del 1 de enero, esa prohibición queda suprimida.

(123RF)

A partir del 1 de enero, las parejas del mismo sexo y los cónyuges de hecho pueden adoptar hijastros en Suiza. Además, se liberará el secreto que rodea la adopción para que los niños adoptados y sus padres biológicos puedan ponerse en contacto más fácilmente.

Hasta ahora, solamente las personas casadas pueden adoptar a los hijos de sus cónyuges. En Suiza, los homosexuales pueden registrar oficialmente su unión desde 2007, pero el matrimonio gay no se reconoce. A partir de 2018, sin embargo, la adopción será posible para cualquier persona en sociedad de hecho o en una relación de largo plazo.

La ley suiza se alineará más estrechamente con la de otros países de Europa occidental y con las sentencias de la Corte Europea de Derechos Humanos.

+ Las familias arcoíris comienzan a aparecer en los medios suizos

Una pareja en sociedad registrada aún no podrá adoptar un niño que no tenga ninguna relación biológica con sus padres. Esto significa que una persona gay puede adoptar si es soltera, pero no cuando esté en unión registrada.

La opción de adopción se excluyó deliberadamente de la votación nacional sobre la aprobación de las parejas de hecho para homosexuales en 2005 con el fin de aumentar las posibilidades de éxito.

Adopción abierta

La nueva ley de adopción incluye otros cambios. La edad mínima requerida para convertirse en padre adoptivo se reducirá de 35 a 28 años. Además, las personas que deseen adoptar deben haber permanecido en una relación durante tres años en lugar de los cinco previos, siendo decisivo el tiempo de convivencia, no la duración del matrimonio

Otro cambio significativo se refiere a la relajación del secreto que rodea la adopción. La adopción abierta, donde las familias adoptivas y biológicas tienen diferentes grados de acceso a la información personal de los demás y tienen una opción de contacto, ha existido en otros países durante muchos años. En Suiza, sin embargo, solo ha sido posible la “adopción secreta”: un niño adoptado tiene que esperar hasta cumplir los 18 antes de poder establecer contacto con sus padres biológicos.

Además, los padres biológicos podrán estar al tanto del niño que dieron en adopción. Si el niño es menor de 18 años, se necesitará el permiso de los padres adoptivos.

Los niños adoptados también podrán recibir información sobre hermanos biológicos o medios hermanos, siempre que estos últimos tengan más de 18 años y den su consentimiento.



Traducido del inglés por Marcela Águila Rubín, swissinfo.ch

Neuer Inhalt Horizontal Line

subscription form Formulario para abonarse al Newsletter de swissinfo Regístrese para recibir en su correo electrónico nuestro boletín semanal con una selección de los artículos más interesantes Formulario para abonarse al Newsletter de swissinfo