Ley de coches eléctricos en flotas de empresa beneficiará a industria española, según ONG

4 minutos

Bruselas, 5 dic (EFE).- La futura regulación europea sobre coches eléctricos en las flotas de empresa podría convertir a España en el tercer país más beneficiado por la cláusula «Fabricado en la UE» que se espera incluya la nueva legislación para impulsar las ventas de vehículos de cero emisiones, según un análisis de la ONG Transporte y Medioambiente (T&E, por sus siglas en inglés).

El mercado de coches de empresa representa alrededor del 60 % de las ventas de turismos nuevos en la UE y la Comisión Europea ultima una propuesta, que se espera presente el próximo miércoles, para establecer cuotas de eléctricos en las flotas corporativas para impulsar la penetración de los vehículos de cero emisiones.

«Una de las opciones que está sobre la mesa es que se vinculen los nuevos porcentajes de electrificación mínima con requisitos ‘Made in EU’ (fabricado en la Unión Europea)», indicó a EFE un portavoz de Transporte y Medioambiente que recordó que «España y Francia presentaron el mes pasado una posición conjunta en la que establecían como necesarios este tipo de requisitos en la revisión de la legislación europea»,

Según esa ONG, incorporar a la ley un objetivo de que las empresas de más de 250 empleados electrifiquen el 75 % de sus nuevas adquisiciones en 2030, unido al requisito de que al menos el 90 % de esos vehículos sean fabricados en la UE, generaría una demanda adicional de 1,2 millones de coches eléctricos europeos entre 2027 y 2030.

Para España, siempre según esa plataforma, el impacto sería especialmente relevante pues el 74 % de los vehículos eléctricos producidos en el país se venden a flotas corporativas europeas.

La industria española coloca en el mercado corporativo europeo modelos eléctricos fabricados en plantas como Stellantis Vigo (furgonetas ë-Berlingo, e-Partner, Combo-e y ProAce City Electric) y Stellantis Zaragoza (que ensambla el Corsa-e) y, a partir de 2026, se sumarán los modelos eléctricos que Volkswagen y SEAT prevén fabricar en Martorell y Navarra, como el ID.2 y el futuro Cupra Raval.

Esto supone que la industria automovilística española se situaría como la tercera más alineada con este canal de ventas corporativas que pretende reforzar la futura propuesta del Ejecutivo comunitario, solo por detrás de Austria (80 %) y Bélgica (75 %).

Si la UE introduce requisitos de contenido local, España se convertiría en uno de los principales receptores del aumento de demanda previsto, con un efecto directo sobre la producción y el empleo en las plantas nacionales, según T&E.

Incentivos fiscales

El estudio subraya además que, pese a que la mayoría de los Estados ofrecen incentivos fiscales más generosos a las empresas que a los particulares -en 23 de los 27 países, con ejemplos de hasta 14.000 euros por coche en Alemania-, solo tres Estados miembros (Bélgica, Luxemburgo y Países Bajos) muestran hoy un liderazgo claro del mercado corporativo en electrificación.

España, junto con Francia, Alemania e Italia, sigue rezagada, lo que refuerza la necesidad de un marco obligatorio europeo, según T&E, que recuerda que España, Francia, Suecia, Países Bajos, Irlanda y Luxemburgo han enviado una carta a la Comisión Europea pidiendo que no retrase la presentación de la propuesta.

Los firmantes apoyaban su petición por los beneficios para la competitividad europea que supondría y por lo positiva que sería para el mercado de segunda mano.

Como los vehículos corporativos se utilizan menos tiempo que los privados, hasta 7 millones de vehículos eléctricos podrían llegar al mercado secundario en 2035 gracias a esta ley, de acuerdo con las estimaciones de T&E. EFE

jaf/lzu/alf