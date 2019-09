Lauber obtuvo 129 de los 243 votos de la Asamblea Federal (cámaras alta y baja) a pesar de las recomendaciones de la Comisión Judicial del ParlamentoEnlace externo de no reelegirlo para un tercer mandato de cuatro años.

Reelección de fiscal general suizo envuelto en polémica 25 de septiembre de 2019 - 12:40 El Parlamento suizo reeligió este miércoles al fiscal general, Michael Lauber, en medio de meses de controversia sobre su gestión de una investigación sobre la corrupción en el fútbol mundial. Lauber obtuvo 129 de los 243 votos de la Asamblea Federal (cámaras alta y baja) a pesar de las recomendaciones de la Comisión Judicial del Parlamento de no reelegirlo para un tercer mandato de cuatro años. La reelección se produce luego de un prolongado debate sobre la violación de las normas de procedimiento por parte de Lauber en una importante investigación en curso sobre la FIFA. Lauber se reunió de manera confidencial con el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, mientras la fiscalía llevaba a cabo una investigación sobre la FIFA, el organismo rector del fútbol mundial con sede en Zúrich. El presidente de la FIFA, en la lista de los sospechosos El Parlamento había aplazado tres meses las elecciones para que las comisiones parlamentarias y los partidos políticos pudieran celebrar nuevas audiencias y realizar nuevos sondeos. Lauber fue elegido por primera vez en 2011 tras la destitución y la dimisión, respectivamente, de dos de sus predecesores en los últimos 20 años. Tras una reforma del procedimiento electoral hace nueve años, el Parlamento tomó el relevo del Gobierno como órgano electoral de alto nivel. La Fiscalía General de la República procesa los delitos penales relacionados con casos importantes de delitos de cuello blanco, incluida la corrupción, el blanqueo de dinero y el espionaje. Sin embargo, los fiscales de los 26 cantones se encargan de la mayoría de las demás causas penales.