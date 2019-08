Alain Delon recovers in Switzerland after stroke

Derechos de autor

Todos los derechos reservados. Los contenidos de la oferta web de swissinfo.ch están protegidos por los derechos de autor. Solo se permite su utilización para fines personales. Cualquier uso de contenidos de la oferta web que excede esta finalidad, especialmente su difusión, modificación, transmisión, almacenamiento y copia, solo puede tener lugar con el previo consentimiento por escrito de swissinfo.ch. Si tiene interés en un uso en estos términos, le rogamos que nos envíe un correo electrónico a contact@swissinfo.ch.

Más allá del uso personal, se permite únicamente la colocación de un hiperenlace a un contenido específico en el propio sitio web o en un sitio web de terceros. Los contenidos de la oferta web de swissinfo.ch solamente pueden incorporarse respetando su integralidad y en un contexto sin publicidad. Para todo soporte lógico, directorio, todos los datos y sus respectivos contenidos de la oferta web de swissinfo.ch que explícitamente se ponen a disposición para descargar, se otorgan licencias exclusivas y no transferibles que se limitan a la descarga y al almacenamiento en equipos personales. Todos los derechos extensibles que van más allá, continúan siendo de la propiedad de swissinfo.ch. No se admite, en particular, la venta o cualquier tipo de uso comercial.

Reproducir artículo

Alain Delon se recupera en Suiza de un derrame cerebral 09 de agosto de 2019 - 10:46 La leyenda del cine francés Alain Delon se está recuperando en una clínica suiza después de sufrir un derrame cerebral hace varias semanas. Así lo ha confirmado el jueves hijo mayor del actor, Anthony Delon. Según ha declarado Anthony Delon a la agencia France Presse, los médicos le han informado de que las funciones vitales de su padre son "perfectas" y que su estado es estable. "Fue intervenido en el [hospital parisino] Pitié-Salpêtrière, donde pasó tres semanas en cuidados intensivos. Toda la familia hemos estado a su lado y nos hemos turnado, mi hermano, mi hermana y mi madre Nathalie", dijo. "Sus funciones vitales son perfectas y su estado es estable, según los médicos. ha regresado a Suiza y está descansando tranquilamente en una clínica. Mi hermana, que ahora reside en Suiza, sigue de cerca su recuperación y nos mantiene informados de sus progresos diarios". A mediados de junio, los allegados de Alain Delon dijeron que el actor había sido admitido en el Hospital Americano de Neuilly "por mareos y dolores de cabeza menores". El pasado 19 de mayo, el actor de 83 años recibió la Palma de Oro de honor de manos de su hija Anouchka en la 72ª edición del Festival de Cine de Cannes. Alain Delon es una leyenda del cine europeo. Ha protagonizado más de 80 películas y ha trabajado con míticos directores, entre ellos, Michelangelo Antonioni, Luchino Visconti, Jean-Pierre Melville y Jean-Luc Godard.