Liberación de fauna silvestre en Nicaragua: 46 ejemplares vuelven a su hábitat natural

1 minuto

San José, 11 mar (EFE).- Un total de 46 ejemplares de fauna silvestre rehabilitados en el Centro Nacional de Rescate del Parque Zoológico Nacional de Nicaragua fueron liberados a su hábitat natural, informó este miércoles en Managua el Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales (Marena).

Entre las especies reincorporadas a su hábitat natural se encuentran 14 monos cara blanca, 11 monos araña, 3 pizotes, 2 mapaches, 1 zarigüeya y 1 oso hormiguero de chaleco, indicó el Marena en una declaración.

Asimismo, fueron liberaron 6 chocoyos frente roja, 4 cotorras frente blanca, 3 tucanes pico navaja, y 1 búho mochuelo, todos rescatados en distintos departamentos (provincias) del país centroamericano y posteriormente atendidos y rehabilitados por especialistas, de acuerdo con la información.

Los ejemplares fueron liberados en la comarca El Toro, municipio de Cárdenas, provincia de Rivas, en el Pacífico sur de Nicaragua.

El Marena explicó que la liberación de ejemplares forma parte de las acciones de conservación y protección de la fauna nativa.

«Estas acciones forman parte de los esfuerzos que impulsa Marena para la conservación de la biodiversidad y la protección de la fauna silvestre, contribuyendo al enriquecimiento de los ecosistemas de Nicaragua», destacó esa cartera.EFE

