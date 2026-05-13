Liberada la abogada iraní Nasrin Sotudeh tras más de un mes en prisión

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Teherán, 13 may (EFE).- La abogada y defensora de los derechos humanos iraní Nasrin Sotudeh fue puesta en libertad tras el pago de una fianza después de que fuese detenida a principios de abril tras dar una entrevista a un medio opositor.

“Mamá fue liberada temporalmente bajo fianza hace unas horas”, informó en Instagram la hija de la activista Mehraveh Khandan.

Khandan no ofreció más información acerca de la puesta en libertad o el motivo del arresto el 2 de abril que se produjo días después de que ofreciese una entrevista al medio opositor con sede en Estados Unidos Iranwire en la que criticó a la República Islámica.

La abogada, de 63 años, ha pasado largas temporadas entre rejas por cargos como «propaganda contra el sistema», entre otras acusaciones, por defender a mujeres arrestadas por quitarse públicamente el velo y a opositores a la República Islámica de Irán.

En 2012, obtuvo el reconocimiento del premio Sájarov otorgado por el Parlamento Europeo por su labor en defensa de los derechos humanos.

Su marido, Reza Khandan, se encuentra en prisión cumpliendo una pena por su activismo.

Desde el comienzo de la guerra lanzada por Estados Unidos e Israel el 28 de febrero, Irán ha detenido al menos 4.000 personas por motivos políticos o de seguridad nacional, según la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos.

Hace dos días las autoridades iraníes suspendieron temporalmente las sentencias de prisión de la premio Nobel de la Paz 2023 Narges Mohammadi por su mal estado de salud y fue trasladada a un hospital de Teherán tras semanas de presiones internacionales para que recibiera el cuidado médico que necesita. EFE

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