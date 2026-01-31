Liberados en Guinea-Bisáu tres líderes opositores detenidos tras el golpe militar

3 minutos

Bisáu, 31 ene (EFE).- El líder opositor de Guinea-Bisáu Domingos Simões Pereira fue liberado y puesto bajo arresto domiciliario tras dos meses de detención, mientras también recuperaron su libertad otros dos opositores que se habían refugiado en la Embajada de Nigeria después del golpe de Estado perpetrado por militares el 26 de noviembre.

Pereira regresó la noche de este viernes a su domicilio en la capital, Bisáu, según pudo constatar en el lugar EFE, a quien una fuente diplomática y otra del Ministerio de Exteriores confirmaron que la liberación se logró gracias a la mediación de una delegación ministerial senegalesa.

El ex primer ministro y líder del Partido Africano para la Independencia de Guinea y Cabo Verde (PAIGC) permanecerá en su domicilio y será vigilado a partir de ahora por las fuerzas de seguridad de ese país de África occidental.

En imágenes difundidas en redes sociales, se puede ver a Pereira siendo recibido con júbilo en su casa por su familia y por seguidores del PAIGC.

La delegación enviada por el presidente senegalés, Bassirou Diomaye Faye, también logró garantías de seguridad para que el excandidato presidencial independiente Fernando Dias da Costa y el ex primer ministro Geraldo Martins pudieran abandonar la Embajada de Nigeria, donde se habían refugiado tras el golpe. Esto sucedió finalmente también este viernes.

El golpe ocurrió en la víspera de la publicación de los resultados provisionales de las elecciones generales (presidenciales y legislativas) del 23 de noviembre, en las que tanto el presidente saliente y candidato a la reelección, Embaló, como Dias da Costa se declararon vencedores.

El 27 de noviembre, la junta militar en el poder nombró al general Horta N’ta, jefe del Estado Mayor del Ejército, presidente para dirigir un período de transición de un año.

La Comunidad Económica de Estados de África Occidental (Cedeao) ha rechazado este programa y ha exigido a la junta militar bisauguienana una transición corta y liderada por un «gobierno inclusivo».

El golpe costó a Guinea-Bisáu la suspensión de todos los órganos decisorios tanto de la Cedeao como de la Unión Africana (UA) mientras no se restablezca el orden constitucional.

Condenaron también la asonada las Naciones Unidas, la Unión Europea y la Comunidad de Países de Lengua Portuguesa (CPLP).

Embaló, que huyó a Senegal tras el golpe y desde allí viajó a República del Congo, fue acusado por la oposición y por organizaciones de la sociedad civil de propiciar el golpe para evitar su supuesta derrota en los comicios.

Los miembros del Gobierno de transición nombrado por el general N’ta, integrado por civiles y militares, son en su mayoría afines a Embaló o guardan relación con partidos vinculados al depuesto mandatario.

El pasado día 21, el líder golpista anunció en un decreto que el país celebrará elecciones presidenciales y legislativas el 6 de diciembre de este año.

Guinea-Bisáu es considerado uno de los países más inestables de África: desde su independencia de Portugal en 1974 ha sufrido cuatro golpes de Estado (1980, 1998/99, 2003 y 2012). EFE

bc/lbg/llb