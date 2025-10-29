Liberados españoles detenidos por el ataque a patrulla en Portugal tras interrogatorio

2 minutos

Lisboa, 29 oct (EFE).- Los dos españoles detenidos ayer en Portugal por el ataque de una lancha rápida a una patrulla de la Guardia Nacional Republicana (GNR), que dejó el lunes un militar muerto en el río Guadiana, han sido liberados al no haber pruebas suficientes contra ellos, informó este miércoles a EFE una fuente de la Policía Judicial (PJ).

La fuente explicó que, tras su arresto el martes, los detenidos fueron interrogados a lo largo de la noche, pero al no tener pruebas suficientes, les tomaron sus datos y posteriormente fueron puestos en libertad.

Durante su detención, fueron declarados sospechosos formales (una figura legal portuguesa previa a la acusación) por otros delitos «que no tienen nada que ver con esta situación», dijo la fuente de la PJ, sin ofrecer más precisiones.

En España, fuentes próximas a la investigación confirmaron a EFE el arresto de dos personas por la GNR y apuntaron que uno de ellos podría ser el supuesto conductor del vehículo que recogió a los tripulantes de la lancha rápida y a uno de esos los tripulantes. Sigue la búsqueda de la persona que manejó la embarcación.

Antes de su puesta en libertad de los dos arrestados, el portavoz de la GNR João Gaspar había señalado a EFE que los dos detenidos «tienen antecedentes por tráfico de drogas».

Fueron capturados por la GNR en el puerto de Castro Marim, en el distrito de Faro en el Algarve, y donde se encuentra el puente internacional sobre el río Guadiana, que une esa parte de Portugal con Ayamonte (Huelva, España).

El lunes por la noche un militar de la GNR murió y otros tres resultaron heridos leves al ser embestida su patrulla por una lancha rápida sospechosa de narcotráfico en el Guadiana a la altura de Alcoutim, en la frontera con Huelva y cerca de la localidad española de Sanlúcar de Guadiana.

La patrulla acudió a esa zona después de que la GNR recibiera una alerta a las 23:15 hora local (misma hora GMT) del lunes sobre una lancha rápida que se encontraba en el río, pero cuando localizó e intentó abordar esa embarcación, acabó siendo embestida.

Más tarde la GNR localizó la lancha en llamas un poco más río arriba.

En las investigaciones, la GNR ha contado con el apoyo de la Guardia Civil española, así como el de la Policía Marítima lusa y la Autoridad Nacional de Emergencias y Protección Civil de Portugal. EFE

cch-so-ssa/lab