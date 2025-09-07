The Swiss voice in the world since 1935

Liberados seis camioneros senegaleses secuestrados por yihadistas en Mali

Nairobi, 7 sep (EFE).- Seis camioneros senegaleses capturados el pasado jueves en el oeste del vecino Mali por el Grupo de Apoyo al Islam y a los Musulmanes (JNIM, por su acrónimo árabe,), ligado a Al Qaeda, fueron liberados la noche del viernes, confirmó el Sindicato de Transportistas de Senegal (URS, en sus siglas en francés).

En un breve comunicado emitido la pasada noche, el URS informó de «la liberación de los seis transportistas senegaleses secuestrados en Mali».

«Agradecemos sinceramente a las autoridades y a todos los transportistas por su apoyo, así como a nuestro secretario general, Gora Khouma, por su constante compromiso», añadió la nota, sin facilitar más detalles.

Los seis hombres fueron capturados por el JNIM, que ha impuesto un bloqueo en varias localidades del suroeste de Mali desde el miércoles pasado.

Esta zona es un centro comercial clave para los suministros de Mali y las exportaciones senegalesas.

Mali, gobernado por una junta militar desde el golpe de Estado de 2020, continúa sumido en una profunda crisis de seguridad debido a la actividad de grupos yihadistas vinculados tanto al Estado Islámico como a Al Qaeda, responsables de frecuentes ataques contra las fuerzas armadas y la población civil. EFE

