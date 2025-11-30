Liberados tres egipcios secuestrados por rama de Al Qaeda en Mali

El Cairo, 30 nov (EFE).- El Ministerio de Exteriores egipcio anunció este domingo la liberación de tres de sus ciudadanos secuestrados hace tres semanas en Mali por el ‘Grupo de Apoyo al Islam y a los Musulmanes’ (JNIM), una rama de Al Qaeda que opera en la franja africana del Sahel.

La liberación se produjo «después de una intensa coordinación con el Gobierno de Mali a través de la Embajada de Egipto en Bamako y todas las instituciones estatales y el sector consular» del departamento, indicó en un comunicado.

Según medios egipcios, el secuestro tuvo lugar en el oeste de Mali, un hecho que el grupo JNIM reivindicó a través de sus medios de comunicación en los que acusaba a los egipcios de cooperar con las autoridades malienses.

El Ministerio de Exteriores egipcio, que no mencionó el pago de ningún rescate, reiteró su llamamiento a todos los ciudadanos egipcios residentes en Mali «que cumplan plenamente las instrucciones y las leyes de las autoridades locales».

Pidió que llevaran consigo «los documentos de identidad en todo momento y extremen las precauciones», al mismo tiempo que recomendó «evitar viajar fuera de la capital a otras ciudades y regiones en este momento para garantizar su seguridad».

El número de egipcios en Mali oscila entre 500 y 1.000 ciudadanos, la mayoría de los cuales trabajan en empresas contratistas y constructoras egipcias que operan en el continente africano, y un número limitado de estudiantes y residentes.

Mali es uno de los países asolados por el salafismo yihadista del grupo JNIM, una rama de Al Qaeda que opera en el Sahel y controla territorios en Níger, Burkina Faso y Mali, todas ellas excolonias francesas gobernadas por juntas militares.

En los últimos años, los tres Estados han tratado de hacer frente al yihadismo de forma conjunta -principalmente mediante la formación de la Alianza de Estados del Sahel (AES)-, a la vez que han puesto fin a la presencia militar francesa en la región. EFE

