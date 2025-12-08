Liberan a 100 estudiantes nigerianos secuestrados, anuncia la presidencia y una fuente de la ONU

Las autoridades nigerianas liberaron a 100 estudiantes que fueron secuestrados el 21 de noviembre, indicaron el domingo una fuente de Naciones Unidas y la presidencia.

Los alumnos de la escuela católica Santa María en Papiri serán entregados a funcionarios del gobierno local en el estado de Niger el lunes, según la fuente.

El rescate de los 100 estudiantes fue confirmado a la AFP por el portavoz presidencial, Sunday Dare.

Hombres armados secuestraron a más de 303 estudiantes y a 12 maestros en uno de los mayores raptos masivos en Nigeria.

Esta cifra representa casi la mitad de los 629 alumnos inscritos en ese centro educativo.

Después, unos 50 escaparon de sus captores.

No hay noticias de las 165 personas que se presume siguen como rehenes.

Los secuestros masivos son frecuentes en Nigeria, la mayoría perpetrados por bandas criminales.

Uno de los primeros secuestros masivos fue en 2014, cuando los yihadistas de Boko Haram secuestraron a 300 jóvenes estudiantes en Chibok, localidad del Estado de Borno (noreste). Una década después, se desconoce el destino de 90 de ellas.

Nigeria, el país más poblado de África con 230 millones de habitantes, está dividido entre un norte de mayoría musulmana y el sur de predominancia cristiana.

