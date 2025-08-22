The Swiss voice in the world since 1935

Liberan a 104 hinchas chilenos detenidos en Argentina, según Boric

El presidente Gabriel Boric informó el viernes sobre la liberación de 104 hinchas chilenos detenidos en Argentina tras los enfrentamientos en el partido entre la Universidad de Chile e Independiente.

Boric envió a Buenos Aires a su ministro de Interior para supervisar el estado de los hinchas heridos y detenidos en el duelo de octavos de final de la Copa Sudamericana, que fue cancelado al minuto 48 tras los violentes incidentes.

«Me informa el ministro Álvaro Elizalde que la fiscalía acaba de decretar la libertad de los 104 detenidos de la Universidad de Chile que permanecían en comisarías en Argentina», afirmó el mandatario en su cuenta de X el viernes de madrugada.

«Seguiremos trabajando por erradicar la violencia en los estadios y a la vez defendiendo los derechos de nuestros compatriotas», agregó.

Unos 19 chilenos fueron hospitalizados, tres de ellos heridos de gravedad, según el gobierno. 

Uno de los heridos con traumatismo de cráneo se arrojó al vacío desde la tribuna cuando fue acorralado por hinchas locales.

El ministro Elizalde tenía previsto el viernes visitar el hospital Fiorito de Buenos de Aires.

pa/mel

