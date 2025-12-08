Liberan a cien de los 303 estudiantes secuestrados de una escuela al norte de Nigeria

1 minuto

Lagos, 8 dic (EFE).- Al menos cien de los 303 estudiantes secuestrados el mes pasado de la Escuela Católica St. Mary’s, en el estado de Níger, en el norte de Nigeria, fueron liberados, según confirmó este lunes a EFE la Asociación Cristiana de Nigeria (CAN, en inglés).

«Sí, el gobierno nos ha informado de la liberación de cien estudiantes. La Oficina del Asesor de Seguridad Nacional (NSA) y el gobierno estatal nos confirmaron la liberación”, dijo a EFE el reverendo Joseph Hayyab, presidente de la CAN en los estados del norte de Nigeria.

De los 303 estudiantes y doce miembros del personal docente raptados por individuos armados, unos 50 lograron escapar por sus propios medios entre el 21 y 22 de noviembre. Aún permanecen en cautiverio alrededor de 153 menores y todo el personal docente. EFE

