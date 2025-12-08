Liberan a cien de los 303 estudiantes secuestrados de una escuela al norte de Nigeria

Lagos, 8 dic (EFE).- Al menos cien de los 303 estudiantes secuestrados el mes pasado de la Escuela Católica St. Mary’s, en el estado de Níger, al norte de Nigeria, fueron liberados por el Gobierno del presidente Bola Ahmed Tinubu, según confirmó este lunes a EFE la Asociación Cristiana de Nigeria (CAN, en inglés).

«Sí, el gobierno nos ha informado de la liberación de cien estudiantes. La Oficina del Asesor de Seguridad Nacional (NSA) y el gobierno estatal nos confirmaron la liberación”, dijo a EFE el reverendo Joseph Hayyab, presidente de la CAN en los estados del norte de Nigeria.

De los 303 estudiantes y doce miembros del personal docente raptados por individuos armados, unos 50 lograron escapar por sus propios medios entre el 21 y 22 de noviembre. Aún permanecen en cautiverio alrededor de 153 menores y todo el personal docente.

“Estamos listos para recibir a los niños. Los padres y todos han sufrido mucho por el secuestro y estamos ansiosos por tenerlos de vuelta”, añadió Hayyab y elogió al gobierno por el esfuerzo realizado.

El obispo Bulus Yohanna, presidente de la CAN en el estado de Níger y propietario del internado católico dónde ocurrió el ataque, también confirmó la noticia a EFE.

“Hemos sido informados de la liberación de 100 estudiantes. Aún no los tenemos con nosotros. Esperamos que el gobierno nos los entregue lo antes posible. También esperamos que los demás sean liberados lo antes posible», señaló Yohanna.

El Gobierno de Nigeria ordenó el cierre temporal de 41 internados que se encuentran en los estados de Níger y Kebbi, en el noroeste, y en Plateau y Benue, en la región central del territorio, que son los principales focos de secuestros y asesinatos en el país.

La Policía desplegó unidades tácticas, efectivos militares y otros organismos de seguridad para realizar operativos de búsqueda y rescate en las zonas afectadas.

Un informe de Unicef, publicado en abril de 2024, señala que solo el 37 % de los colegios de diez estados de Nigeria afectados por conflictos cuenta con sistemas de alerta temprana ante amenazas.

Algunos estados de Nigeria, sobre todo en el centro y noroeste del país, sufren ataques constantes por parte de bandidos, término usado para nombrar a bandas criminales que cometen asaltos y secuestros masivos para pedir rescates, que las autoridades tildan en ocasiones de «terroristas».

A esta inseguridad se suma la actividad del grupo yihadista Boko Haram desde 2009 en el noreste del país y, a partir de 2016, de su escisión, el Estado Islámico en la Provincia de África Occidental (ISWAP, por sus siglas en inglés).

En 2014, Boko Haram secuestró a 276 niñas en una escuela de la aldea de Chibok, en el noreste de Nigeria; aunque muchas escaparon de sus captores, según la ONU, al menos 91 siguen regresar a sus casas. EFE

