Liberan a exviceministro paraguayo tras horas de arresto por disparar a presunto ladrón
Asunción, 12 ago (EFE).- El exviceministro de Trabajo de Paraguay Luis Carlos Orué permaneció este martes detenido en una comisaría por al menos diez horas luego de haber herido de un disparo a un sujeto que al parecer intentó ingresar a su domicilio en la ciudad de Lambaré (centro), cercana a Asunción.
Orué indicó a periodistas que la fiscal penal Verónica Mayor ordenó su libertad luego de haberle tomado una declaración testifical por una supuesta «tentativa de lesión grave».
El viceministro del Gobierno del expresidente paraguayo Mario Abdo Benítez (2018-2023) acudió a una comisaría del departamento Central a interponer una denuncia por el incidente en su casa, pero le informaron que estaba detenido «por disposición fiscal».
«En este caso no tendría por qué ser investigado, si yo soy la víctima, pero me hicieron el procedimiento de rigor como hay una persona herida», declaró Orué a la radio ABC Cardinal.
El exfuncionario relató que mientras dormía en su casa junto a su esposa y dos hijos pequeños, escuchó ruidos y cuando salió a verificar con su arma vio que un hombre estaba en el techo.
Indicó que el extraño llevó su mano a la cintura y portaba «algo», por lo que decidió disparar.
El sujeto saltó del techo y «cayó muy mal al piso» de la vereda, afirmó Orué, que posteriormente llamó a la policía a contar que el presunto ladrón estaba herido. EFE
