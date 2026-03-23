Liberan a iraní detenido por intentar entrar a una base de submarinos nucleares en Escocia

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Londres, 23 mar (EFE).- Un hombre iraní y una mujer rumana detenidos el pasado jueves por supuestamente tratar de acceder a una base naval en Escocia con submarinos nucleares han sido puestos en libertad, informó este lunes la Fiscalía británica.

El nacional iraní, de 34 años, ha quedado libre mientras continúan las investigaciones, mientras que, en el caso de la mujer, de 31, se le retiran además los cargos, indicó el organismo.

Ambos fueron arrestados el 19 de marzo cuando solicitaron autorización para entrar en HM Naval Base Clyde, que alberga los submarinos nucleares del Reino Unido equipados con misiles Trident, lo que les fue denegado.

«Tras examinar detenidamente los hechos y circunstancias del caso, el sospechoso fue puesto en libertad a la espera de continuar las investigaciones», antes de su comparecencia prevista para hoy ante un tribunal escocés, dijo la Fiscalía.

En cuanto a la mujer, el organismo decidió «no iniciar actuaciones tras analizar las pruebas disponibles y admisibles», aunque se reserva el derecho de reabrir el caso.

Las detenciones se produjeron en un contexto de alto nivel de alerta en el Reino Unido, después de que el pasado 6 de marzo la Policía de Londres detuviera a cuatro sospechosos de colaborar con servicios de inteligencia iraníes en la vigilancia de la comunidad judía en la capital, de los cuales dos fueron imputados formalmente el pasado miércoles.

Irán advirtió la semana pasada al Reino Unido de que permitir a Estados Unidos usar sus bases militares equivale a «participar en la agresión» iniciada contra la nación persa el 28 de febrero por EE.UU. e Israel.

Londres insiste a su vez en que no participa en la guerra y que solo aprobó el uso de sus bases de Fairford en Inglaterra y Diego García en el océano Índico para fines «defensivos» en respuesta a los lanzamientos de misiles iraníes. EFE

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