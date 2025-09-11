Liberan a la subdirectora de UNICEF que estuvo detenida más de una semana en el Yemen

Amán, 11 sep (EFE).- La subdirectora de la Oficina del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), la jordana Lana Shukri Kataw, se encuentra de camino a Jordania después de ser liberada tras pasar semana y media detenida en el Yemen, informaron este jueves fuentes oficiales.

Fuad Mayali, portavoz del Ministerio de Exteriores de Jordania, afirmó en un comunicado reproducido por la agencia de noticias oficial jordana Petra que Kataw «se encuentra de camino al reino», después de que la Dirección de Operaciones y Asuntos Consulares pusiera en marcha los mecanismos pertinentes para garantizar su liberación y regreso al reino hachemita «lo antes posible».

Esta responsable de UNICEF fue detenida junto a otros 17 trabajadores humanitarios el pasado 30 de agosto, cuando los rebeldes hutíes del Yemen asaltaron las oficinas del Programa Mundial de Alimentos y de UNICEF después de una oleada de ataques aéreos lanzada por Israel.

Saná se encuentra desde 2014 bajo control de los rebeldes chiíes hutíes, quienes en los últimos años han arrestado a decenas de trabajadores de agencias de Naciones Unidas y de otras organizaciones internacionales, a los que han acusado de trabajar como agentes extranjeros.

El Programa Mundial de Alimentos denunció a mediados del pasado febrero la muerte de uno de los siete miembros de su personal detenidos por los rebeldes hutíes en el noroeste del Yemen en enero, cuando la ONU anunció la suspensión de sus movimientos en las zonas del Yemen controladas por los hutíes por la detención de ocho de sus trabajadores.

El Yemen es un país muy dependiente de la ayuda humanitaria, con niveles muy altos de malnutrición, en torno a la tercera parte del país, y niños no escolarizados, unos 4,5 millones, tras más de diez años de guerra de los hutíes contra el gobierno reconocido internacionalmente apoyado por una coalición militar liderada por Arabia Saudí. EFE

