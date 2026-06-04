Liberan a un agricultor de ascendencia brasileña secuestrado el pasado febrero en Paraguay

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(Actualiza con declaraciones del ministro de Defensa, Óscar González)

Asunción, 4 jun (EFE).- Un productor agrícola de ascendencia brasileña que había sido secuestrado en febrero pasado en una zona rural del noreste de Paraguay fue liberado este jueves «sano y salvo», informaron fuentes del Gobierno.

Almir de Brum, de 32 años y quien permanecía en cautiverio desde el pasado 21 de febrero, fue liberado en la localidad de Marina Cué, en el distrito (municipio) de Curuguaty, departamento de Canindeyú (noreste), donde logró contactar a su padre por vía telefónica, dijo el jefe del Departamento Antisecuestro de la Policía Nacional, Nimio Cardozo, al canal ABC TV.

«Para nosotros está bien, evidentemente con varios kilos menos. Lo importante es que él está sano y salvo con sus familiares», agregó el jefe policial, que aseguró que el hombre será atendido por un equipo médico para corroborar su estado de salud.

El Ministerio del Interior también confirmó la liberación del agricultor, sin abundar en detalles, y difundió fotografías y un video en el que se observa al hombre sentado, visiblemente delgado y con una barba abundante, rodeado por sus familiares.

Hora después, el ministro paraguayo de Defensa, Óscar González, aseguró -en una conferencia de prensa- desde la residencia presidencial, donde previamente se reunió con el jefe de Estado Santiago Peña, que en las tareas de búsqueda participaron «elementos de seguridad tanto de operaciones como de inteligencia del Estado», entre los que mencionó la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas.

«Queremos informar responsablemente, desde el Gobierno de Paraguay, que efectivamente Almir se encuentra libre y, reitero, está en el seno de su hogar», agregó González, un general en retiro y quien subrayó que «a todas luces» es un logro de las autoridades.

No obstante, el alto funcionario se abstuvo de suministrar detalles de la liberación, al argumentar que las operaciones «siguen en curso» y al advertir que no pueden poner «en peligro las mismas».

De Brum fue retenido mientras trabajaba en una cosecha de soja en el poblado de Yerutí, ubicado en el límite entre los departamentos de Canindeyú y Caaguazú (norte).

En el lugar donde se produjo el rapto fueron hallados -en ese entonces- panfletos alusivos a la guerrilla del Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), pero las autoridades no confirmaron ni descartaron la participación de ese grupo en el secuestro.

El EPP, señalado por el Gobierno de mantener vínculos en su momento con la extinta guerrilla colombiana de las FARC, mantiene en cautiverio al exvicepresidente paraguayo Óscar Denis (2012-2013) -retenido en septiembre de 2020- y al policía Edelio Morínigo, secuestrado el 5 de julio de 2014.

Este grupo armado ilegal tiene trece miembros activos, según el Gobierno paraguayo. EFE

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