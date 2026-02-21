Liberan a un secuestrado en una operación con 14 detenidos en Veracruz (México)

Ciudad de México, 21 feb (EFE).- Catorce personas fueron detenidas en varios registros simultáneos en el estado de Veracruz, en México, en el marco de una operación policial en la que fue liberada una persona que se encontraba secuestrada.

Las autoridades detallaron en un comunicado que se llevaron a cabo trece registros simultáneos en domicilios de Veracruz y Boca del Río en una investigación de una denuncia ciudadana sobre la privación ilegal de libertad de una persona desde el 9 de enero.

Además, indicaron que fueron incautadas cinco armas largas, cuatro armas cortas, seis granadas, 19 cargadores, 544 cartuchos, nueve chalecos antibalas, varias dosis de droga, diez vehículos y 16 motocicletas.

La persona secuestrada fue localizada en uno de los inmuebles intervenidos y recibió «auxilio inmediato», además de orientación para presentar la denuncia ante la autoridad ministerial, apuntó la nota.

Los hechos ocurren en medio de un clima de violencia persistente en Veracruz, que en noviembre pasado ocupó el tercer lugar en mayor número de secuestros en el país, con diez casos, por detrás de Sinaloa (12) y el Estado de México (11), según datos de la asociación civil Alto al Secuestro.

En México, la ONG estimó 2.305 secuestros acumulados entre octubre de 2024 y noviembre de 2025, un promedio de 5,4 secuestros diarios y 37,9 semanales. EFE

