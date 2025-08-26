Liberan a uno de los asesinos de Carlos Prats, histórico general chileno opositor al golpe

2 minutos

Santiago de Chile, 26 ago (EFE).- El exmilitar chileno José Octavio Zara Holger, de 82 años, fue liberado este martes tras cumplir 15 años de condena como uno de los autores del homicidio del histórico general Carlos Prats, opositor al golpe de Estado y asesinado junto a su esposa, Sofía Cuthbert, el 30 de septiembre de 1974 en Buenos Aires.

Especializado como comando y paracaidista del Ejército chileno, Zara se transformó en un activo agente de la dictadura civil militar encabezada por Augusto Pinochet (1973-1990) integrando el Departamento Exterior de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), policía política del régimen que ejecutó diversos actos terroristas.

Ocupando un alto rango durante los primeros meses de la dictadura chilena, Zara dirigió la red de inteligencia en la capital argentina y coordinó también acciones represivas en Uruguay, participando activamente en la planificación y ejecución del asesinato de Prats un año después de quebrar el régimen democrático de Salvador Allende (1970-1973).

Zara cumplió su condena en el recinto penal de Punta Peuco, una prisión especial destinada a criminales de lesa humanidad que será transformada en una cárcel común, según señaló el actual mandatario del país, Gabriel Boric, en su última cuenta pública de junio pasado.

Prats, máximo comandante del Ejército desde la muerte de su antecesor y ministro de Interior y Defensa de la UP, destacó durante sus días más convulsos por su lealtad y diligencia al detener la sublevación de junio de 1973 conocida como Tanquetazo. En ese momento, sus acciones sofocaron la intentona golpista.

Aunque intentó por todos los medios detener la tragedia que se cernía sobre el país, una vez concretado el golpe y tras recibir múltiples amenazas, se exilió en Buenos Aires junto a su esposa.

El exagente de la CIA Michael Townle, también miembro de la DINA, ingresó pocos días antes del atentado al garaje de la casa familiar, donde instaló bajo los asientos de su coche el explosivo que les quitó la vida.

En Chile, a Prats se le recuerda como un general constitucionalista, heredero de la tradición defendida por el general René Schneider (también asesinado -en 1970- por un comando orquestado por la CIA en un intento de evitar la llegada de Allende al poder). EFE

