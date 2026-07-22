Liberan al líder opositor indio Gandhi tras ser detenido en protesta de las «cucarachas»

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Las autoridades indias liberaron al líder opositor Rahul Gandhi, quien había sido detenido frente a la residencia del primer ministro Narendra Modi en medio de las protestas de jóvenes contra el sistema educativo que continúan este miércoles.

Nueva Delhi vivió la víspera su segundo día de manifestaciones lideradas por el creciente Movimiento de las «Cucarachas», una iniciativa impulsada en redes sociales que exige cambios en el sistema de exámenes escolares del país y la renuncia del ministro de Educación, Dharmendra Pradhan.

Una serie de controversias han minado la confianza en las pruebas de conocimiento a los alumnos en el país asiático, incluida la filtración de un examen de ingreso a la carrera de medicina que obligó a más de dos millones de candidatos a repetirlo.

Otra polémica relacionada con la calificación en línea de los test realizados por casi dos millones de estudiantes de secundaria ha avivado aún más la indignación pública.

Gandhi organizó el martes una concentración en la que pidió la dimisión de Modi por ignorar las demandas de los estudiantes y condenó la represión policial contra las movilizaciones en la capital india el día anterior. Poco después fue detenido.

Pradhan, quien enfrenta una presión creciente por el manejo de las controversias con los exámenes, dijo el martes por la noche que el gobierno seguía comprometido con la reforma.

«Les debemos (a los estudiantes) respuestas, reformas y rendición de cuentas”, dijo en una publicación en redes sociales.

El lunes, la protesta se tornó violenta cuando los manifestantes lanzaron piedras contra las fuerzas de seguridad, quienes respondieron con gas lacrimógeno y usaron sus porras, en las mayores manifestaciones registradas en la capital en cinco años.

La policía informó que 60 civiles resultaron heridos y otros 118 agentes de policía sufrieron lesiones.

Este miércoles, cientos de personas seguían acampadas en el sitio de protesta de Jantar Mantar, en Nueva Delhi, mientras los organizadores de las movilizaciones se comprometieron a continuar su campaña.

«Las cucarachas siguen vivas», afirmó el movimiento en redes sociales.

ash/abh/abs/arm/mas