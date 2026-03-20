Liberan bajo fianza a periodista colombiana detenida por inmigración de EEUU en Nashville

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Los Ángeles, 20 mar (EFE).- La periodista colombiana Estefany Rodríguez, reportera de Nashville Noticias y Univision 42 en Tennessee, en el sur de Estados Unidos, fue puesta en libertad bajo fianza, tras permanecer detenida más de dos semanas bajo custodia del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE).

Rodríguez fue detenida el 4 de marzo en el sur de Nashville, por supuestamente faltar a una cita con las autoridades migratorias el mes pasado, como parte de su petición de asilo.

La reportera, casada con un ciudadano estadounidense, fue enviada inicialmente a un centro de detención en Alabama y trasladada a una cárcel migratoria de Luisiana, de donde fue liberada anoche.

Mike Holley, abogado de la Coalición por los Derechos de los Inmigrantes y Refugiados de Tennessee (Tennessee Immigrant and Refugee Rights Coalition), que representa a la reportera, informó de la liberación y dijo que seguirán luchando por su derecho de permanecer en su comunidad y en los Estados Unidos.

Los representantes legales de Rodríguez, solicitante de asilo que en 2021 recibió amenazas de muerte en Colombia por su cobertura de grupos armados, argumentan que su detención es en represalia por su trabajo como reportera en Estados Unidos, al enfocarse en temas migratorios, y que ICE no presentó una orden de arresto.

A esto se suma que Rodríguez fue detenida por oficiales armados de ICE mientras iba en un vehículo con su esposo con el logotipo de Nashville Noticias.

Una coalición de 41 grupos defensores de la libertad de prensa enviaron una carta firmada al ICE exigiendo la liberación de la reportera, argumentando que su arresto va en contra de la Primera Enmienda de la Constitución.

ICE alega que la mujer debía presentarse a dos citas, pero su marido, Alejandro Medina III, ha asegurado que la carta de una de las citaciones no aparecía en el sistema, mientras que la tormenta que azotó a EE.UU. este invierno impidió la realización de otra. EFE

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