Liberan en España a siete mujeres latinoamericanas que eran obligadas a prostituirse

Barcelona, 4 nov (EFE).- La Policía española, en colaboración con Europol y la Guardia Urbana de Barcelona, liberó a siete mujeres de origen latinoamericano que eran explotadas sexualmente en prostíbulos de la capital catalana y de Valencia, tras llegar a España con falsas ofertas de trabajo, y detuvo a doce personas.

Las víctimas, mujeres vulnerables, eran captadas en redes sociales con falsas ofertas de trabajo como modelo o en centros de masaje y spa y una vez en España, vivían encerradas durante semanas en pisos donde eran obligadas a ejercer la prostitución hasta saldar la deuda contraída, que solía alcanzar los 3.000 euros.

Según informó este martes la Policía, entre los doce detenidos -diez en Barcelona y dos en Valencia- se encuentran los tres cabecillas de esta red, que ya ingresaron en prisión provisional.

La organización, con epicentro en Barcelona y ramificaciones en Madrid y Valencia, utilizaba diversas redes sociales para captar a sus víctimas, con la promesa de una estabilidad económica en España.

Bajo la apariencia de una oferta de trabajo, las víctimas eran obligadas a realizar sesiones fotográficas desnudas o semidesnudas, por las que debían abonar 150 euros, dinero que se sumaba a la deuda contraída por el traslado a España y el alojamiento.

La investigación comenzó el pasado mes de marzo tras una inspección policial en un club de Barcelona, donde varias mujeres relataron que habían sido explotadas previamente en un prostíbulo de la ciudad al que fueron conducidas por un hombre con el que habían contactado a través de redes sociales.

Las indagaciones policiales permitieron detectar otros casos similares en Barcelona, Valencia y Murcia. Una vez en España, las víctimas eran recibidas por miembros de la organización, que les retiraban sus pasaportes y las obligaban a ejercer la prostitución.

La red contaba con cinco prostíbulos en funcionamiento, cuatro de ellos en Barcelona y otro en la localidad valenciana de Gandía. EFE

