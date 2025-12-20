Liberar a Venezuela sí, pero el petróleo es del país, dice a Trump la diáspora en Miami

4 minutos

Alicia Civita

Miami, 20 dic (EFE).- A la diáspora venezolana en Miami no le incomoda del todo una eventual intervención de Estados Unidos para «liberar» al país de Nicolás Maduro, pero cuando la retórica de Donald Trump pasó de la lucha contra el narcotráfico al tema petrolero las cosas cambian.

El punto de quiebre para inmigrantes, activistas y expertos venezolanos consultados por EFE llegó cuando el discurso del mandatario estadounidense pasó a hablar de recuperar «tierras», «activos» y «derechos petroleros» en Venezuela.

«Venezuela no es un botín», expresó Ade Ferro, directora del grupo Venezuelan American Caucus, al describir el desconcierto que se extendió rápidamente entre los venezolanos en Miami por el cambio de Trump a una retórica petrolera.

«Todos soñamos con una Venezuela libre, democrática y en paz, pero no todo lo que se presenta como mano dura o intervención es sinónimo de democracia», alertó.

Ferro, quien considera que el retorno de la democracia a Venezuela «es esencial», apeló a una imagen cruda para explicar el dilema moral: «Que un monstruo derrote a otro monstruo puede generar alivio, pero no me obliga a ponerme del lado del monstruo que queda».

El problema, añadió, es que el marco cambió por completo cuando la conversación dejó de centrarse en la democracia o en el crimen y pasó a girar en torno a los recursos petroleros.

La directiva de la organización, que lleva meses luchando para proteger a los venezolanos sin estatus migratorio permanente de las políticas antiinmigrantes del Gobierno de Trump, además recordó que muchos de los venezolanos hoy criminalizados en Estados Unidos son perseguidos políticos, personas que sobrevivieron a desapariciones, secuestros y torturas.

«Estados Unidos está intentando devolverlos al mismo régimen del que escaparon», denunció. Desde el inicio del segundo Gobierno de Trump, al menos 17 aviones han salido de Estados Unidos y han llegado a Caracas con deportados.

«Nada de tierra o petróleo»

Pedro Guzmán, un vendedor de vehículos en Miami, agradece «profundamente la presión de Trump contra Maduro, y sí creo que se les puede dar algo si nos ayudan, pero nada de tierras o petróleo para siempre. Eso también es traición».

También hay muchos, como Juana Martínez, una limpiadora de oficinas indocumentada, que asegura que «todo vale la pena para salir del chavismo: hasta regalarles petróleo; ya se lo damos a los cubanos gratis, como no lo vamos a hacer a quienes nos ayuden a salir de Maduro».

A todo esto se suma la preocupación de que un eventual ataque de las fuerzas estadounidenses cause muertes civiles. «Mi mamá vive cerca del Palacio de Miraflores (sede del gobierno) y estoy muy preocupada», expresó Migdalia Peña, una estudiante de posgrado en Nueva York.

Desde el punto de vista legal y geopolítico, para el analista Antonio de la Cruz, presidente de Inter American Trends, la interpretación de que Estados Unidos se quiera quedar con territorio venezolano es una «interpretación errada».

De la Cruz por otro lado descarta totalmente que se plantee una intervención tras el aumento de la presión de EE.UU. sobre el Gobierno de Maduro, al que acusa de liderar el Cartel de los Soles, algo que Caracas niega.

La presión ha incluido meses de bombardeos a supuestas lanchas en el Caribe y el Pacífico.

Trump, que lleva semanas asegurando que «pronto» comenzarán los ataques contra el narcotráfico dentro de Venezuela, indicó en una entrevista publicada el viernes que no descarta una guerra con ese país.

Sin embargo, hablar de la presencia física de tropas o personal sobre el terreno «es hablar de guerra, y para eso Trump sí necesita la autorización del Congreso, dijo De la Cruz.

«Lo que se plantea es una operación quirúrgica y es lo que se apoya desde la diáspora y la oposición», concluyó. EFE

ac/ims/jrh/vh