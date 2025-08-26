Libertad bajo fianza para el exgobernador del Banco Central libanés acusado de corrupción

Beirut, 26 ago (EFE).- Un tribunal libanés otorgó este martes libertad bajo fianza al exgobernador del Banco Central Riad Salameh, un año después de que fuera detenido por una presunta trama fraudulenta en el seno de la entidad emisora que dirigió durante tres décadas consecutivas, hasta 2023.

«La Cámara de Procesamientos de Beirut, encabezada por el juez Nassib Elia, acordó poner en libertad al antiguo gobernador del Banco Central Riad Salameh bajo fianza de 20 millones de dólares y 5.000 millones de libras libanesas (unos 56.000 dólares adicionales)», informó la Agencia Nacional de Noticias (ANN).

Según el medio estatal, el órgano judicial también impuso una prohibición de viaje de un año de duración a Salameh, que todavía no ha sido liberado, a la espera de que se tramite el pago de su fianza.

El economista, quien permaneció al frente de la entidad emisora durante tres décadas ininterrumpidas entre 1993 y 2023, fue detenido en septiembre del pasado año tras ser acusado de malversación, robo de fondos públicos, fraude y enriquecimiento ilícito.

Los cargos están relacionados con una serie de transacciones presuntamente fraudulentas realizadas durante un periodo de tres años entre el intermediario financiero Optimum Invest y el Banco Central, que habría ingresado con ello miles de millones de dólares para esconder sus pérdidas.

En los años previos, Salameh ya se había enfrentado a varias investigaciones en territorio libanés y europeo por presuntos delitos económicos, que le valieron la emisión de prohibiciones de viaje, congelaciones de bienes e incluso órdenes de arresto en su contra nunca implementadas.

En este contexto, se le investigó por una serie de transferencias millonarias realizadas desde el Líbano en las que también estaba presuntamente involucrado su hermano Raja Salameh, sospechoso de haber recibido pagos millonarios a través de contratos de servicios con la entidad libanesa. EFE

