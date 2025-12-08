Libertad bajo fianza para la madre del sobrino de la portavoz de la Casa Blanca

2 minutos

Los Ángeles (EE.UU.), 8 dic (EFE).- Una jueza estadounidense ordenó este lunes a las autoridades migratorias liberar bajo fianza a la madre del sobrino de la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, detenida el mes pasado para ser deportada a Brasil, según informó The Washington Post.

La brasileña Bruna Ferreira, de 33 años, quien comparte la custodia de su hijo de once años con su exprometido, Michael Leavitt, hermano de la portavoz, fue detenida en Massachusetts (EE.UU.) el pasado 12 de noviembre por las autoridades migratorias esradounidenses.

La jueza de inmigración Cynthia Goodman ordenó hoy la liberación de Ferreira bajo la fianza más baja posible (1.500 dólares), según informaron los abogados de Ferreira al Post.

El Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) argumenta que detuvo a Ferreira porque se quedó en el país pese a que su visado de turista caducó en junio de 1999.

La portavoz de la Casa Blanca se ha negado a hablar del caso de la madre de su sobrino.

La Casa Blanca aclaró en un comunicado que Ferreira no había hablado con Karoline Leavitt en años y que nunca había vivido con su hijo.

ICE también ha acusado a la brasileña de ser una «inmigrante ilegal con antecedentes penales» por un arresto previo por agresión, algo que sus abogados han negado.

Actualmente la mujer se encuentra bajo custodia en un centro de detención de inmigrantes en Luisiana. La orden de Goodman permite a Ferreira pelear su caso en libertad condicional.

Ferreira y el hermano de Leavitt habían roto su compromiso poco después del nacimiento del niño.

En el caso de la custodia, Ferreira dijo que su exprometido la había “amenazado con contactar a Inmigración para que la deportaran”, de acuerdo a documentos citados por la cadena WBUR. EFE

amv/psh