Libertad despide al técnico argentino Pablo Guiñazú

1 minuto

Asunción, 1 dic (EFE).- Libertad cesó este lunes al técnico argentino Pablo Guiñazú, tras dirigir al equipo los últimos tres meses hasta el final del torneo Clausura de Paraguay.

«El Club Libertad comunica que el profesor Pablo Guiñazú ha dejado de ser el director técnico del equipo principal», informó el conjunto repollero en la red social X.

Igualmente agradeció a Guiñazú y a su cuerpo técnico «por la labor realizada en todo este tiempo» y le deseó éxitos en el futuro.

«¡Cholo, Libertad siempre será tu casa!», indicó Libertad, que cerró el torneo Clausura en el séptimo puesto con 26 puntos.

Guiñazú, extécnico de los argentinos Atlético Tucumán y Talleres, asumió la dirección de Libertad el 29 de agosto pasado, luego de haber pasado por sus filas como volante central en 2004 y 2013.

Durante el torneo Clausura, el entrenador estuvo al frente de 14 partidos, que incluye tres victorias, seis empates y cinco derrotas.

El argentino se despidió el jueves con una victoria por 2-0 ante General Caballero en un partido por la última y vigesimosegunda fecha del Clausura, del que se consagró campeón Cerro Porteño.

El ‘Cholo’ reemplazo en el cargo al paraguayo Sergio Aquino, con quien Libertad ganó la Copa Paraguay 2024, la Supercopa Paraguay 2024 y el Torneo Apertura 2025. EFE

