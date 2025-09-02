Libertad empata con Delfín y sigue en zona de clasificación al hexagonal final en Ecuador

3 minutos

Guayaquil (Ecuador), 1 sep (EFE).- El Libertad empató 0-0 a domicilio de Delfín, pero cerró la vigésima séptima fecha de la Liga Pro de Ecuador en el sexto puesto de la tabla de posiciones, y, de mantenerse en ese lugar, accederá al hexagonal final en busca del título del torneo ecuatoriano.

El cuadro libertario apareció como favorito, pero no le bastó para derrotar a Delfín, quedándose con 42 puntos, mientras el Delfín se situó duodécimo, con 29 unidades.

El Independiente del Valle, que goleó por 4-0 a Técnico Universitario, ganó el primer billete de Ecuador para la fase de grupos de Copa Libertadores de 2026 por gran ventaja en diferencia de goles, pero la derrota de Barcelona y el empate de Liga de Quito, consolidaron también su clasificación al acumular 59 puntos.

Mientras Independiente del Valle acumuló 59 puntos, Barcelona quedó tercero con 47 y Liga Deportiva Universitaria de Quito, con 45, a falta de tres fechas para definir a los clasificados al hexagonal final por el título local de este año y los clasificados a Copas Libertadores y Sudamericana de 2026.

El equipo dirigido por el técnico español Javier Rabanal sostuvo una ventaja de 12 puntos sobre Barcelona y 14 de LDU, y los equipos comenzarán el hexagonal con los puntos y goles con que cerrarán las 30 primeras fechas, otorgándole desde ya una gran ventaja en procura del título.

El objetivo del cuadro del Valle será hasta el cierre de las 30 fechas por ampliar la ventaja y disputar sin presión el hexagonal en procura de su segundo título de la Liga Pro de Ecuador, pues el primero lo ganó en el año 2021.

La presión para Barcelona y Liga de Quito, con sus técnicos, el español Ismael Rescalvo y el brasileño Tiago Nunes, respectivamente, los llevará desde ya a buscar prácticamente la hazaña: ganar todos los partidos y que el Independiente se descompense en rendimiento y en resultados.

La puja por el acceso al hexagonal final continuará para Barcelona, Liga de Quito y Deportivo Cuenca, que está cuarto, con 43 puntos; seguidos de Universidad Católica, Libertad y Orense, con 42 unidades cada uno; mientras Aucas y Emelec alientan alguna posibilidad, con 38 puntos cada uno.

Los equipos que concluyan las 30 fechas entre el séptimo y duodécimo puesto de la tabla de posiciones, disputarán el segundo hexagonal por un billete local para la próxima Copa Sudamericana.

Mientras, los cuadros ubicados entre el decimotercero y decimosexto lugar irán a un cuadrangular final del que los dos últimos perderán la categoría para el año próximo y corren riesgo hasta el momento, Mushuc Runa, con 23 puntos, Vinotinto, con 24; y Técnico Universitario y Manta, con 25 cada uno.

Con algún peligro están todavía el Delfín, con 29 puntos y el Macará, con 31. EFE

rm/fgg/laa