Libertad provisional para el rapero marroquí detenido por «ofensa» a las instituciones

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Rabat, 31 jul (EFE).- Marruecos ha dejado en libertad provisional al rapero marroquí residente en Francia El Mahdi Lyoubi, conocido artísticamente como ‘Black Wind’, tras permanecer encarcelado durante mes y medio acusado de «ofender a las instituciones» por sus temas reivindicativos y su respaldo a las protestas de la ‘Gen Z’.

El proceso se celebró este viernes en el Tribunal de Primera Instancia de Ain Sebaa (Casablanca) en medio de la huelga de abogados que atraviesa el país, lo que impidió el acceso completo al expediente de acusación y dejó la vista sin representación legal de la defensa.

A las puertas del tribunal de Casablanca se congregaron cerca de 200 personas para arropar al artista, entre activistas de derechos humanos, amigos y miembros del comité de apoyo al músico movilizados a través de las redes sociales.

«Ahora la gente está satisfecha y feliz de saber que Mehdi puede salir de la prisión. Para nosotros no ha hecho nada más que expresar sus ideas con sus canciones; no es un criminal, es solo alguien que canta», declaró a EFE Hakim Sikouk, activista de la Asociación Marroquí de Derechos Humanos (AMDH).

Sikouk añadió que, aunque existe un sentimiento de alivio por la medida de libertad provisional, la exigencia principal sigue siendo la retirada total de los cargos: «Estamos aliviados con esta decisión judicial, pero nuestra petición es que se cancele la acusación».

El rapero está procesado en virtud del artículo 179 del Código Penal marroquí por «ofensa a una institución constitucional», un delito que contempla penas de entre seis meses y dos años de prisión, además de multas de entre 1.800 y 18.000 euros.

El Comité de Apoyo a El Mahdi Lyoubi mostró su «profunda preocupación» por lo que consideran un nuevo ataque a la libertad de expresión en Marruecos, recordando que la de Lyoubi se suma a otras cuatro detenciones recientes dentro del ámbito artístico marroquí.

La plataforma situó este caso en un escenario de creciente tensión social y crisis migratoria en el país magrebí, señalando que más de 600 personas continúan encarceladas —con condenas que alcanzan hasta los 15 años— tras las movilizaciones del movimiento ‘GenZ 212’, que desde el otoño de 2025 reclama mejoras en la sanidad y la educación pública.

Además, coincide con la mayor crisis migratoria registrada entre España y Marruecos, con el acceso de unas 50.000 personas a los enclaves españoles norteafricanos de Ceuta y Melilla y al menos 57 muertos tras intentar alcanzar el territorio español a nado.

«Pensamos también en las decenas de miles de jóvenes marroquíes que, en este mismo momento, se lanzan al mar con la esperanza de llegar a Ceuta o Melilla», denunció el comité.

La próxima audiencia del juicio ha sido fijada para el 2 de octubre con la esperanza de que los abogados cesen la huelga.EFE

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