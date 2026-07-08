Libertad provisional para un famoso cantante árabe que fue prófugo más de una década

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Beirut, 8 jul (EFE).- El Tribunal Militar Permanente del Líbano acordó este miércoles poner en libertad bajo fianza al cantante Fadel Chaker, uno de los más famosos del mundo árabe y que se convirtió en islamista, pocos meses después de su arresto tras haber estado prófugo durante más de doce años, informaron fuentes oficiales.

La Agencia Nacional de Noticias libanesa (ANN) señaló que este tribunal -de jurisdicción excepcional que se encarga de procesar al personal militar y de seguridad, pero con frecuencia ejerce jurisdicción sobre civiles por delitos de espionaje y terrorismo- accedió a liberar a Chaker de cuatro casos de seguridad, incluido el conocido «expediente Abra», por los que ya recibió condenas en rebeldía que oscilan entre los 5 y 15 años de prisión.

Las causas incluyen participación en la formación y financiación de un grupo armado con la intención de perturbar la seguridad y el prestigio del Estado, además de su participación en los enfrentamientos contra el ejército y de realizar declaraciones consideradas ofensivas para las relaciones del Líbano con Siria, en referencia a las palabras contra el gobierno del derrocado presidente Bachar al Asad tras el estallido del conflicto, en 2011.

El incidente más grave en el que Chaker estuvo envuelto fue en junio de 2013, concretamente en la ciudad de Abra, cerca de Sidón, al sur de Beirut, donde se produjeron enfrentamientos entre partidarios del jeque Ahmad al Assir y el Ejército libanés, tras un ataque a un puesto de control militar.

Los combates provocaron la muerte de 18 soldados y 11 milicianos, y terminaron con la toma por parte del ejército de un complejo utilizado como cuartel general por Al Assir y sus seguidores, entre ellos Chaker.

Tras este suceso, Chaker se mantuvo prófugo de la justicia dentro del campo de Ain al Helu, el mayor campo de refugiados palestinos en el Líbano, durante el cual gradualmente volvió a cantar desde dentro del campo, antes de entregarse en un momento que volvió a poner su caso en primer plano.

La fianza que ha pagado el equipo legal del cantante asciende al equivalente de 3.300 dólares, de acuerdo con la ANN.

Chaker, hijo de padre libanés y madre palestina, es uno de los cantantes más famosos del mundo árabe de las últimas tres décadas.

Alcanzó la fama en la década de 1990, y sus canciones se convirtieron en sinónimo de toda una época de la música romántica árabe, antes de anunciar su retiro de la música en 2012 y dedicarse a la devoción religiosa.EFE

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