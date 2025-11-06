Libia agradece a Líbano la liberación del hijo de Gadafi, en prisión desde hace una década

Argel, 6 nov (EFE).- El Gobierno de Unidad Nacional (GUN) en Libia agradeció este jueves la liberación de Hanibal Gadafi, hijo del dictador libio Muamar Gadafi, que pasó más de una década en prisión preventiva en Líbano por presunta ocultación de información sobre la desaparición de un imán iraní-libanés.

El GUN, liderado por el primer ministro Abdelhamid Dbeiba, informó en un comunicado de la cancelación de la fianza que hace posible la excarcelación de Gadafi y agradeció a Líbano «la cooperación» y «comprensión» en el caso.

Este jueves, la Justicia del Líbano había decidido reducir la cuantía de la fianza de 11 millones de dólares impuesta por el juez hace dos semanas para otorgar su liberación.

Según el GUN, esta fianza habría sido cancelada lo que ha permitido la excarcelación de Gadafi.

El pasado lunes, una delegación del GUN entregó a la Justicia libanesa el expediente «completo» de la investigación sobre la desaparición de Musa al Sadr, un importante clérigo iraní-libanés, en relación con detención de Gadafi.

La familia de Al Sadr reiteró en octubre que el hijo de Gadafi trabajó en los órganos de seguridad del régimen de su padre y que supervisó de forma directa diversas cárceles secretas libias, por lo que dispondría de datos relevantes en el caso de la desaparición del clérigo.

El Gobierno de Libia saludó la atención del liderazgo libanés para «reactivar las relaciones diplomáticas» y «promover la cooperación en los campos políticos, económicos y de seguridad» entre los dos países. EFE

